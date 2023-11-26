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金馬最佳女主角／林品彤演過動兒 情緒切換自如

記者黃保慧／台北26日電
資深影后陳淑芳（左）心疼抱著年僅十二歲的影后得主林品彤。(記者吳致碩／攝影)
資深影后陳淑芳（左）心疼抱著年僅十二歲的影后得主林品彤。(記者吳致碩／攝影)

年僅12歲的林品彤憑「小曉」擊敗眾多資深前輩拿下金馬60影后，成了金馬史上年紀最輕的影后。她激動走上台，滿臉淚痕卻又很穩健地謝謝大家，更感謝片中角色，說道：「我想謝謝小曉這角色，這真的很不容易，繼續加油，保持善良，然後事情會愈來愈好。」

林品彤打敗資深演員陸小芬、胡伶和兩位香港實力派演員余香凝、鍾雪瑩，從五位金馬影后陳淑芳、陳湘琪、李心潔、桂綸鎂及謝盈萱手中接獲榮耀，她淚謝一路上幫忙過的導演、工作人員，也感謝片中飾演她媽媽的陳意涵以及演出老師的劉俊謙：「謝謝你們這麼照顧我，我真的很享受跟你們相處的時刻，我會繼續努力的。」最後不忘謝謝家人，在台上告白：「我愛你們。」

林品彤在片中飾演過動症小孩，細膩詮釋過動症小孩情緒敏感又容易焦躁的一面，情緒瞬間切換自如，展現超齡的純熟演技。她在後台受訪時也說，看完劇本就覺得很喜歡這個故事，她坦言，自己為了準備角色，看了很多過動症相關的書，也觀察了很多過動症患者，甚至在家中想像角色「小曉」會怎麼生活。

她也坦言拿到金馬影后之後，會先以課業為主：「我喜歡演戲，我也很想演戲，但我現在想先以課業為主。」而除了演戲外，自己最想念心理學，「我本來就想要幫助別人」。最後她笑說：「自己目前最想與家人吃飯！」

林品彤自8歲就踏入劇場演出，曾於2021年上映的「美國女孩」飾演家中二女兒，大銀幕初試啼聲即受矚目，今年又以「小曉」交出更亮眼的成績。

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