我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

最佳劇情片石門 關照大陸底層小人物百態

記者陳建嘉／台北26日電
電影「石門」獲得第60屆金馬獎最佳劇情片、最佳剪輯兩項大獎，導演黃驥（中）表示，因為獲得金馬獎，讓他們覺得以後能去到一個更寬闊的世界、去策馬奔騰，特別感謝金馬獎，同時也感謝剪輯廖慶松（左）相信他們的創意與創作。右為導演大塚龍治。(中央社)
電影「石門」獲得第60屆金馬獎最佳劇情片、最佳剪輯兩項大獎，導演黃驥（中）表示，因為獲得金馬獎，讓他們覺得以後能去到一個更寬闊的世界、去策馬奔騰，特別感謝金馬獎，同時也感謝剪輯廖慶松（左）相信他們的創意與創作。右為導演大塚龍治。(中央社)

大陸電影「石門」拿下第60屆金馬獎最佳劇情片獎，導演夫妻檔黃驥、大塚龍治上台領獎，黃驥舉起金馬獎座時哽咽表示「金馬獎對我來說原本就是一個夢，但現在我感受手中獎座的重量，真的很重，提醒我不是一個夢」，最後更與丈夫大塚龍治在台上熱情擁抱，手比愛心，「真的要感謝我的老公」。

黃驥提到自己的父親是一個喜歡寫詩的老中醫，曾為「石門」海報特別寫上一句話「石門打開，裡面有金」，並說父親不知道金馬獎，但她現在才知道意思，「推開石門之後，原來後面是金馬獎」，並說自己長年看李安、侯孝賢、蔡明亮以及李滄東的電影，「你們的每一部電影，每一個鏡頭，我都會分析學習，謝謝你們的電影，讓我知道電影是時空的藝術」。

大塚龍治則用「石門」比喻生活裡遇到的所有困境，「我們每次拍電影，都會遇到不同的石門，但我們會盡情拍攝，不放棄，推開大門，並且相信自己的創作，一定可以把門打開」，兩人也強調這部電影成本不高，劇組人員也很少，用了許多非專業演員，大塚龍治不僅是導演，還要擔綱攝影、美術，「謝謝評審願意看見我們對電影的誠意」。

「石門」以寫實的視角，直擊大陸社會在零工經濟下，歷經扭曲社會百態的小人物，20歲女大學生林森因為意外懷孕而到處兼差，她是從事高薪兼職的「小雨」，也是打算回老家生下孩子、替母償債的「銀芳」。黃驥、大塚龍治長年關注大陸社會底層，讓「石門」呈現在疫情社會下，女性困境與社會經驗的真誠關照。

侯孝賢 疫情

上一則

專挑火辣女網紅 色男「假扮閨密」聊隆乳 騙8女傳裸照

下一則

影壇東方不敗林青霞、經典推手陳坤厚 獲終身成就獎

延伸閱讀

金馬60／「石門」奪劇情片最大獎 夫妻檔導演樂比愛心

金馬60／「石門」奪劇情片最大獎 夫妻檔導演樂比愛心
金馬60／蕭雅全「老狐狸」奪最佳導演 感性致謝侯孝賢

金馬60／蕭雅全「老狐狸」奪最佳導演 感性致謝侯孝賢
金馬60／陳慕義奪男配角 揶揄 「導演製片都沒事幹」

金馬60／陳慕義奪男配角 揶揄 「導演製片都沒事幹」
金馬60／終身成就獎 陳坤厚致詞充滿「長長」的回憶

金馬60／終身成就獎 陳坤厚致詞充滿「長長」的回憶

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄