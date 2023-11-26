最佳劇情片石門 關照大陸底層小人物百態

電影「石門」獲得第60屆金馬獎最佳劇情片、最佳剪輯兩項大獎，導演黃驥（中）表示，因為獲得金馬獎，讓他們覺得以後能去到一個更寬闊的世界、去策馬奔騰，特別感謝金馬獎，同時也感謝剪輯廖慶松（左）相信他們的創意與創作。右為導演大塚龍治。(中央社)

大陸電影「石門」拿下第60屆金馬獎最佳劇情片獎，導演夫妻檔黃驥、大塚龍治上台領獎，黃驥舉起金馬獎座時哽咽表示「金馬獎對我來說原本就是一個夢，但現在我感受手中獎座的重量，真的很重，提醒我不是一個夢」，最後更與丈夫大塚龍治在台上熱情擁抱，手比愛心，「真的要感謝我的老公」。

黃驥提到自己的父親是一個喜歡寫詩的老中醫，曾為「石門」海報特別寫上一句話「石門打開，裡面有金」，並說父親不知道金馬獎，但她現在才知道意思，「推開石門之後，原來後面是金馬獎」，並說自己長年看李安、侯孝賢 、蔡明亮以及李滄東的電影，「你們的每一部電影，每一個鏡頭，我都會分析學習，謝謝你們的電影，讓我知道電影是時空的藝術」。

大塚龍治則用「石門」比喻生活裡遇到的所有困境，「我們每次拍電影，都會遇到不同的石門，但我們會盡情拍攝，不放棄，推開大門，並且相信自己的創作，一定可以把門打開」，兩人也強調這部電影成本不高，劇組人員也很少，用了許多非專業演員，大塚龍治不僅是導演，還要擔綱攝影、美術，「謝謝評審願意看見我們對電影的誠意」。

「石門」以寫實的視角，直擊大陸社會在零工經濟下，歷經扭曲社會百態的小人物，20歲女大學生林森因為意外懷孕而到處兼差，她是從事高薪兼職的「小雨」，也是打算回老家生下孩子、替母償債的「銀芳」。黃驥、大塚龍治長年關注大陸社會底層，讓「石門」呈現在疫情 社會下，女性困境與社會經驗的真誠關照。