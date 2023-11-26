影壇東方不敗林青霞、經典推手陳坤厚 獲終身成就獎

影壇「東方不敗」林青霞獲頒金馬60終身成就獎。(記者吳致碩／攝影)

永遠的「第一美人」、影壇的「東方不敗」林青霞，及導演陳坤厚獲頒終身成就獎，堪稱金馬60頒獎典禮最受觀眾期待的時刻之一。她致詞時感謝在天上的父母，為她辛苦拍戲不知道操了多少心，也感謝丈夫邢李㷧和3個女兒嘉倩、愛林與言愛，總是默默在背後支持她隨心所欲做自己感興趣的事，成全了今天的她。

在廣大華人心目中，「林青霞」這三個字就是「超級巨星」的同義詞，她的從影過程、情史、以及離開銀幕之後的轉變，無一不充滿傳奇。她可以是嬌柔美麗的瓊瑤片女主角，也能是英氣勃勃、帥氣逼人的大俠，她是華語電影史上最獨特的存在之一，也是為數不多的影壇紅星成功轉型作家代表，到現在依然被不少年輕觀眾崇拜。

奧斯卡 大導演李安，負責獻上終身成就獎，透露是看了林青霞「古鏡幽魂」後，自此成為她的影迷，自嘲提到她都會突然害羞，講話會變得比較文青些。金馬影展特地邀請林青霞的女兒邢愛林寫了專文，邢愛林提到金馬獎終身成就獎，覺得是對母親人品的肯定，尤其母親淡出演藝圈29年還是努力不懈，使自己的人生不斷步入嶄新境界，這樣的生活態度，讓她感到此榮耀實至名歸。

林青霞在訪談影片中笑言如果不拍電影，可能去當餃子 館老闆娘，感謝瓊瑤、宋存壽、郁正春、朱延平、徐克等人在她事業的不同階段對她的幫助，或是讓她成為票房紅星，或是打造出全新的銀幕形象，也謝謝施南生與張叔平這兩位好友，她此番出席頒獎的服裝，也是張叔平幫忙打造。

導演陳坤厚也是金馬60終身成就獎得主。(記者吳致碩／攝影)

由攝影師升格為導演的陳坤厚，曾是侯孝賢 最佳合作搭檔，彼此聯手打造出「小畢的故事」等經典，雙方輪流執導，另外一人就擔任監製或是參與編劇，侯孝賢日後走上國際名導之路，陳坤厚也創作出改編自著名小說的「結婚」、「桂花巷」等傑作，曾因「小畢的故事」獲金馬獎最佳導演獎。他上台領獎時，笑言拍了一輩子電影，都沒賺到什麼錢，叫一旁的孫女：「把獎座就拿去當嫁妝吧。」也感謝妻子包容他大半生在電影這條路上揮霍時間和金錢。