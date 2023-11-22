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竹科黃金單身漢病逝 同性配偶分遺產 家屬嚇傻

台灣新聞組／新竹22日電
有一名網友表示，哥哥過世後，才得知早與一位同性伴侶結婚了。 示意圖，非新聞當事者。(圖片來源／ingimage)
有一名網友表示，哥哥過世後，才得知早與一位同性伴侶結婚了。 示意圖，非新聞當事者。(圖片來源／ingimage)

台中5億高中生墜樓身亡案件轟動社會，引發高度關注與討論。日前有一名網友發文表示，自己的親哥哥過世後，才得知哥哥早與一位同性伴侶結婚了，引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以「哥哥過世了，家人要分他財產才知道他有跟男生結婚」為題發文，他表示，哥哥11月初因肝癌末期過世了，享年44歲。得知消息的時候很難過，記憶以來哥哥就是獨立、可靠的形象，長年在新竹工作，有房有車，大家都以為他是個黃金單身漢，直到他過世了家人清點財產時才發現，哥哥早在2019年5月25日就已跟一位男生登記結婚。

原PO表示，經過聯繫找到了那位男生，詢問後得知他跟哥哥22歲讀書就認識了，出社會後也一起工作、一起生活，一直到台灣108年同婚合法才登記結婚，但是家人知道這段關係後不承認，還拿前陣子5億高中生的案例出來，並且表示哥哥的遺產不可能給那個男生。

原PO認為，哥哥與伴侶的人生我們不曾參與，但聽到家人說上面那些話，覺得很生氣，因為家人的偏見否定了哥哥伴侶存在的事實，哥哥的伴侶的心情因此受到很大的影響，摯愛的人離世或許需要時間才能走出來，感嘆最近家裡也因這件事情鬧的很不安寧。

原PO透露，自己知道哥哥有一位伴侶後沒有任何的反對，只覺得哥哥這麼多年一定很辛苦，每次過年回家都要被長輩逼問結婚的事情，現在想想他當時不能夠大聲說出來真的很痛苦。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「愛情長跑了22年在同志圈很不容易，先不管家產了，多關心一下你哥另一伴」、「財產部份應該是不用太擔心，畢竟法規就在那，你比較需要擔心的是哥哥另一半的身心狀況」、「很難過你家人會這麼說，法規就是有訂下這個部份，就算家人不同意也沒有用」。

也有不少網友表示「這就是為什麼要結婚的原因，不然相處一輩子，一旦對方過世可能連住幾十年的房子都保不住」、「法規明訂配偶為第一，家人完全站不住腳吧」、「幸好法律有保障你哥哥的另一半」、「記得幫妳哥守護他最重要的人，也算是另一種守護妳哥」。

同志

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