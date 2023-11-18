影／鳶嘴稍來山步道巧遇牠！ 山友欣喜錄下台灣黑熊身影
全國知名的鳶嘴捎來步道，有山友近期攀登巧遇一隻台灣黑熊，驚喜之餘確認黑熊已朝反方向離開，蔡姓山友拿出手機錄影紀錄，清楚拍下一隻台灣黑熊往步道上方前進，爬到最高處不忘回頭一望，往森林方向離去。蔡姓山友通報林業及自然保育署台中分署，揭露這珍貴又驚喜的影像。
本月10日中午12點多，蔡姓山友獨自到鳶嘴往稍來方向步道前進，聽見不遠處有動物腳步聲，抬頭發現一隻黑熊正在爬坡，蔡立即停下腳步，確認黑熊已朝反向離去。
蔡姓山友心跳加速，手持手機錄下黑熊影像，畫面中可見，一隻台灣黑熊往步道上方爬，爬到最高處不忘回頭一望，隨後往森林方向消失。
蔡姓山友下山後向林業保育署台中分署通報，分署回致贈通報小禮，感謝民眾熱心通報。
台中分署分署提醒，大雪山國家森林遊樂區及周邊谷關七雄山域，是台灣黑熊在北台灣重要的棲息環境，民眾進入山區活動，可隨身攜帶熊鈴，避免與熊不期而遇。
如巧遇黑熊請保持鎮靜，不尖叫奔跑，以面對黑熊的方式緩步後退離開，黑熊一般不會主動攻擊人類，在確認安全後，可向林業保育署台中分署通報，電話：04-25150855。
分署依據黑熊族群監測調查資料發現，黑熊活動軌跡往北可到南坑山近大安溪，往東到梨山地區，往西至白冷山谷關地區，往南至東卯山近大甲溪，範圍十分廣，其中有許多活動點位集中在大雪山國家森林遊樂區範圍內，趁遊客不注意時穿越步道或林道。
上一則
新聞評論／王美花很敢講 被重擊的陳建仁沒角色
下一則
FB留言