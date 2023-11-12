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金門大橋通車周年 烈嶼錢來了 人情淡了

記者蔡家蓁／金門12日電
金門大橋通車甫滿一年，大大改變烈嶼的生活型態，雖然賺到觀光財，但治安、交通等狀況卻不如以往。圖為今年金門馬拉松競賽，賽道首度跨越金門大橋到小金門。(本報資料照片)
金門大橋通車甫滿一年，大大改變烈嶼的生活型態，雖然賺到觀光財，但治安、交通等狀況卻不如以往。圖為今年金門馬拉松競賽，賽道首度跨越金門大橋到小金門。(本報資料照片)

金門大橋通車滿一周年，大大改變小金門烈嶼的生活型態，雖然交通更方便、緊急事故時不再因1海之隔受困，居民也賺到觀光財，但烈嶼的治安、交通等狀況卻不如以往，過去可夜不閉戶的小鎮已不再平靜。

金門人等了近30年的金門大橋，去年10月30日通車，這座橋連通烈嶼鄉（小金門）與金門金寧鄉（大金門），通車之後，烈嶼鄉民往返大金門，不必擔心船班受天候影響，至少節省半小時路程，兩地民眾因大橋附掛的民生管線，可共享水、電、通信等民生資源。

縣府統計，金門大橋通車以來，雙向流量已破150萬車次，其中以小型車105萬餘車次最高，其次是機車40萬餘車次。

金門大橋也是烈嶼居民的「救命之橋」，以前烈嶼居民最怕半夜生病或受傷，因島上僅有簡單醫療救護，如果突發重症或重創，又無緊急船班可協助後送到大金門就醫，就要與死神拔河。大橋通車1年來，病患後送大金門件數就占57%。

有了金門大橋，大小金門交通更便利，但烈嶼人輕嘆，生活型態因此轉變，不知是好或壞。居民說，以前在烈嶼買日用品是比大金門貴，轉運的物資單項都會貴5到10元；橋通後隨時可去大金門的超市採買，但烈嶼島上充滿人情味的「柑仔店」，卻逐漸走入歷史。

烈嶼餐廳也因大橋通了賺得盆滿缽滿，王姓鄉民說，以前烈嶼的餐廳很少客滿，但通橋後，假日幾乎都滿客；島上幾家賣「芋頭冰」的冰店也說，現在業績成長數十倍，「剉冰剉到手痠麻」，即使漲價也一樣。

鄉民也在意治安變差了，烈嶼鄉民代表林宜蘭表示，以前小金門「夜不閉戶」，居民很少拔掉汽機車鑰匙，但日前烈嶼仙姑廟被搬走功德箱，雖然後來破案，但已讓居民有危機感，相互提醒要鎖門鎖車。烈嶼鄉代林長征也說，以前入夜後，烈嶼車輛很少，現在到深夜車還是很多，既吵又危險，過馬路都要小心。

金門大橋 改變小金門 製表／蔡佳蓁
金門大橋 改變小金門 製表／蔡佳蓁

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