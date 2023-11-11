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台10大癌症洗牌 肺癌躍新癌王 胰臟癌首度進前榜

台灣新聞組／台北11日電
2021年10大癌症發生人數排名大搬風，肺癌擠下連15年居首的大腸癌，成為第1名。(記者林伯東／攝影)
2021年10大癌症發生人數排名大搬風，肺癌擠下連15年居首的大腸癌，成為第1名。(記者林伯東／攝影)

國健署公布2021年癌症登記報告，10大癌症發生人數排名大搬風，連15年居首位的大腸癌，被過去位居第2位的肺癌擠下，肺癌躍升發生人數最高癌症，死亡率極高的胰臟癌首次進前10榜單。2021年新發生癌症人數為12萬1762人，是癌登報告以來首次下降，癌症時鐘與前一年一致，平均每4分19秒即有1人罹癌。

最新10大癌症發生人數排名，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及胰臟癌。

肺癌2021年新發生人數為1萬6880人，與前一年度相比，肺癌標準化發生率每10萬人增加0.6人。若以性別分析肺癌與前一年相比的標準化發生率，男性每10萬人下降0.2人，女性則上升1.4人；大腸癌連續15年位居10大癌症發生首位，2021年降為第2位，新發生人數為1萬6238人，標準化發生率每10萬人減少2.1人。以性別區分，大腸癌仍位居男性10大癌症發生人數第1位，女性位居第3位。

台灣高達2/3的肺癌患者無吸菸史，且肺癌新發生率女性高於男性，實際致癌因子至今成謎，僅能推敲出空汙、油煙，二手菸加上家族史，導致不吸菸肺癌比例高。醫學界也倡議應成立「國家級肺癌防治辦公室」，達肺癌死亡率減半目標。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺癌首次超越大腸癌成為第1名一點都不意外。肺癌2020年發生人數已位居第2名，且死亡人數已連續10年排名第1，政府較早推動大腸癌篩檢，肺癌則是在2022年開始推動篩檢，相信下一年度的肺癌發生人數會更多。

癌症防治組長林莉茹表示，近年積極推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，近5年，肺癌新發現個案雖有1萬多人，但早期肺癌的比例大幅上升，2021年第0期加上第1期的早期肺癌占整體肺癌人數的35.4%。2011年僅占13.7%。肺癌若能早期發現，5年存活率可高達9成，第4期僅剩1成。

標準化發生率上升的癌症，除了肺癌，還有乳癌、攝護腺癌、胰臟癌，其中胰臟癌首次進入10大癌症榜單。台大醫院一般外科主任田郁文表示，生活型態不佳加上飲食西化，臨床已發現胰臟癌出現年輕化趨勢，胰臟癌初期症狀不明顯，等到有症狀才接受治療，多已是第4期，胰臟癌不分期的5年存活率約1成。

國健署署長吳昭軍表示，整體癌症發生人數是下降的，與前一年相比減少217人，年齡中位數與前一年相同都是64歲，罹癌的粗發生率，2021年則是上升，每10萬人增加3.2人。呼籲民眾若要遠離癌症，要避開風險因子，也建議高風險對象定期篩檢，及早診斷及早治療。

此外，2021年新發生癌症人數達12萬1762人，較2020年減少217人，為逾10年來首次下降。國健署癌症防治組長林莉茹表示，新發生癌症人數減少判斷與「疫情」導致民眾就醫率下降有關，但仍需長期觀察趨勢。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，今年是疫情解封後第一年，2020年到2022年的癌症新發生人數是否受到疫情影響，應該觀察到2023年才能較為篤定；他認為，國健署明年公布2022年的癌症新發生人數，應會發生「校正回歸」的狀況，癌症新發生人數會增加，不過增加並非是壞事，需關注罹癌人數的期別，是早期還是晚期，早期反而能及早治療，降低死亡率。

健康意識提升 大腸癌跌落王座 製表／元氣中心
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癌症 篩檢 疫情

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