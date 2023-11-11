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手機手表自動求救烏龍案過半 消防界憂影響救護量能

台灣新聞組／台北11日電
不少智慧型手表皆配有自動偵測使用者若發生車禍、跌倒等意外，即自動撥打緊急救援電話，並提供使用者所在的經緯度座標。(記者郭政芬／攝影)
不少智慧型手表皆配有自動偵測使用者若發生車禍、跌倒等意外，即自動撥打緊急救援電話，並提供使用者所在的經緯度座標。(記者郭政芬／攝影)

新型手機、智慧手表配備車禍、跌倒偵測功能，能自動撥電話、提供座標給救護單位，造成這類「科技報案」件數不斷增加，有人因此及時撿回一命，但有效案件不到5成，其餘皆是誤報烏龍案件。

新竹市消防局今年受理130餘件手表、手機等穿戴設備自動報案，實際需要派車救援的僅6件，有效案件約4.5%。台中市消防局統計，今年1月至10月底，共受理Apple Watch" rel="154292">Apple Watch自動報案件154件，其中需救援（護）件數47件、未發現或不需協助件數107件，有效案件率約3成。桃園今年以來的手機或智慧手表自動報案共71件，有效報案51件，無效報案20件。

新竹市消防局指出，騎乘機車震動、手機丟到沙發或掉落、手表碰撞等，都可能造成誤報，由於這項功能尚未結合生命監測的輔助，因此第一時間設備無法自主判斷真假，都是直接發話給119，誤報率相當高。

新竹消防局曾接獲報案，回撥時無人應答，急忙派員到現場，發現是鄉下阿公農忙，用鋤頭挖土石，手腕產生撞擊力道，啟動手表報案，烏龍報案讓救護員啼笑皆非。

台中市消防局表示，穿戴裝置會發送基地台附近的座標，如果未顯示門牌、地址，119多會回撥確認位置。新竹縣消防局災害搶救科長林忠億指出，回撥時若無人應答，只能根據語音座標及提供的搜索半徑來找人，空曠區較好找，定位住宅區，難度將增高。

桃園市消防局長龔永信說，救命工作分秒必爭，若無效報案量大增，恐影響有需要的救護量能；業者開發自動報案系統，事前未與消防人員討論，消防單位只能被動接受辦案，還不知如何抑制無效案件增加，希望業者也能精進設計，增加過濾篩檢機制，減少救護資源浪費。

篩檢 Apple Watch Apple

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