開放旅宿業移工疑慮未清 勞部將邀專家討論評估

疫後旅宿業大缺工，進而要求開放移工，交通部觀光 署已將引進移工評估報告送到勞動部，勞動部長許銘春昨（6）日表示，經過初步檢視，觀光署對於專案媒合成效不佳、薪資條件不足、挑工、以及可能影響中高齡及二度就業 婦女就業等疑慮尚未完全釐清。

勞動部將在本月先邀集專家學者檢視觀光署報告。

據悉，交通部觀光署提出旅宿業引進移工評估報告指出，房務缺口就有5,000人，觀光署希望至少引進3000名移工。觀光署認為，專案媒合率不佳主因是中高齡者體力無法負荷，年輕人多數希望兼職，能有較多彈性額外從事外送等工作，即便媒合成功也做不久；顯示旅宿人力需求與供給存在不小落差。

勞動部針對旅宿缺工，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，但媒合成效依舊不佳，高達三成四的求職者苦等面試 通知。截至10月15日止，旅宿業符合專案職缺媒合共249家、1148個職缺，公立就服機構推介5212人、僅錄取449人，推介就業率僅8.6%，一成都不到。

旅宿業喊開放移工，已引發勞團、朝野立委關切，質疑一旦旅宿業開放移工，將導致「破窗效應」，其他服務業勢必跟進，對台灣勞動市場衝擊甚大；包括人力銀行、學者、專家幾乎一面倒認為，引進移工並無法根本解決缺工問題。

許銘春昨日出席「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計競賽」頒獎典禮時表態，台灣勞動力還沒完全開發、有些工作是非常適合壯世代，旅宿業缺工還是應以本國人就業為優先，也呼籲業者「觀念要改變」。

許銘春表示，經過初步檢視，觀光署報告對於專案媒合成效不佳、薪資條件不足、是挑工不是缺工、可能影響中高齡及二度就業婦女就業等疑慮尚未完全釐清。勞動部將在月底邀請專家委員、工協會及相關部會討論，釐清上述問題，並且討論是否有其他方法讓本土勞動力加入旅宿業。

針對勞動部所提疑慮，交通部長王國材則回應，會請觀光署加強資料分析，持續與勞動部說明、討論。

此外，許銘春上周在立法院社福委員會表示，除了上述疑慮待釐清外，觀光署也要依照政策小組提案機制，提出族群及性別就業相關政策影響評估。

她提及，勞動部目前也已著手進行性別及族群衝擊影響評估，預計12月完成。