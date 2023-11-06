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台灣最久表演藝術雜誌 紙本停刊引論戰

記者陳宛茜／台北6日電
「PAR表演藝術」明年3月發行最後1期纸本雜誌後，全面轉為線上網站。（本報資料照片）
「PAR表演藝術」明年3月發行最後1期纸本雜誌後，全面轉為線上網站。（本報資料照片）

台灣歷史最悠久的文學月刊「幼獅文藝」宣告下個月停刊，出刊逾30年、台灣歷史最悠久的表演藝術雜誌 「PAR表演藝術」也確定明年3月發行最後1期纸本雜誌後，全面轉為線上網站。由於PAR是兩廳院編預算經營的官方刊物、較無成本壓力，仍選擇停刊紙本，因而出現兩廳院「自毀品牌」的論點，但也有人支持順應新世代閱讀趨勢的做法。

「PAR表演藝術」創刊於1992年10月，創刊時是華人世界第一本結合人文與表演藝術評介的月刊，去年1月起改為雙月刊。劇場評論者耿一偉聽到消息大嘆「可惜」，認為PAR是華人世界第一本、也是目前唯一一本聚焦表演藝術的紙本雜誌，更是兩廳院的品牌象徵，取消紙本等於「自毀品牌」。他指出，劇場表演和紙本都是傳統產業，兩廳院若支持表演藝術「就應該支持紙本」，紙本的價值不是網站可取代。

劇團導演鴻鴻則認為PAR的全面數位化是「順應時勢」。他表示，PAR改為雙月刊之後，評論和報導都無法即時，功能被網路上崛起的各種藝評平台取代。而就算是官方雜誌，也須時時省思定位，取消紙本後可把更多的資源和心力放在網站。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，除因應新世代的閱讀習慣而取消紙本，也是為了減碳。兩廳院為此開過數次徵詢會議，發現網站更能符合表藝資訊迅速傳播與同步影音的需求；可隨時放大字體、語音讀報的網站，也比紙本更能貼近銀髮族和弱勢族群的需求。

對於外界認為，官方經營的雜誌「沒有成本壓力」，劉怡汝反問「用納稅人的錢就不用考慮成本」？PAR目前一期印刷量為5000本，她每次打開貯放退書的倉庫時都會想到「我們可不可以少砍幾棵樹」？她透露，兩廳院編列的PAR預算不變，停刊紙本後減少的費用將全面投入網站，未來一年仍出版紙本年度特刊。

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