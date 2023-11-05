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新聞評論／大埔案、龍科迫遷 看民進黨兩張臉

聯合報社論
反龍潭科學園區擴建案自救會10月30日曾北上至行政院抗議，並舉行記者會，要求退回龍科三期擴建案。（本報資料照片）
反龍潭科學園區擴建案自救會10月30日曾北上至行政院抗議，並舉行記者會，要求退回龍科三期擴建案。（本報資料照片）

台積電宣布不進駐龍潭科技園區三期，政府強徵民地卻未罷手，反龍科三期擴建案自救會居民前往政院、監院陳情乞求撤回徵收案，卻遭冷漠以對。這種「先圈地再招商」跟大埔事件如出一轍的做法，對比民進黨在野時高喊「今天拆大埔、明天拆政府」，如今卻完全換了張面孔，外界這才認清，把土地正義當成用過即扔的免洗筷，才是民進黨的真面目。

去年下半年，民進黨為挽救因林智堅論文案而陷入低迷的選情，先是傳出台積電最先進的一奈米廠將進駐龍科，桃園市前市長鄭文燦、接棒林智堅參選的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬連忙邀功，時任行政院長蘇貞昌更是率官員大動作視察龍科，宣布啟動龍科三期擴建計畫，即將展開土地徵收，綠營上下利用台積電利多大發選舉紅利。

問題是，龍科三期預計徵收160公頃的土地中，高達87%是私有農、林地，居民卻直到今年7月底竹科管理局舉辦公聽會，才赫然得知將被迫失去家園，完全是黑箱作業。而該局所提出的「龍潭科學園區擴建案」資料，一個將徵收上百公頃私有土地、造成3795人迫遷的正式文件，也僅有40頁，其中徵收的土地清冊就高達31頁，真正文字僅五、六頁。至於徵收如此大片私有地的公益性與必要性何在，卻含糊其辭，更未出現「台積電」三個字。

最離譜的是，綠營敲鑼打鼓宣稱台積電即將進駐，不僅畫好徵收範圍、連土地清冊都已造好，但需用土地機關竹科管理局卻連最基本的「興辦事業計畫」都尚未提出，也難怪會被學者批評是公然搶劫。

蘇貞昌等人卻只一再宣稱台積電進駐後會創造多少產值與工作機會，卻絲毫不提有多少人的世代記憶將因此被連根拔除。綠營先是收割一波選舉紅利，卻因粗暴圈地加上黑箱作業，引發居民強烈反彈，導致「被進駐」的台積電不願背上搶地惡名宣布退出，綠營再趁機甩鍋給桃園市長張善政，蘇貞昌更大酸「選對人很重要」，卻完全迴避自身的惡行。

問題是，這種先徵地再招商的做法完全複製了昔日的大埔事件，當年蔡英文、賴清德及蘇貞昌都強力抨擊中央執政的馬政府，高喊土地正義，時任民進黨主席的蘇貞昌更是在拜訪大埔四戶時表示，土地徵收必須符合絕對公益與必要。民進黨還因此吸納了當時公民運動的能量，進而接連在2014年及2016年兩次選舉取得勝利，可說是大埔事件的最大贏家。

然而，當年被綠營強烈抨擊、提案修改的區段徵收惡法，在民進黨完全執政後，不僅修法一事跟著隨風而逝，各種浮濫、不合徵收要件的土地徵收在各地不斷上演，皆一再印證民進黨在野和執政完全是兩副臉孔。

不僅政院對於反龍科擴建自救會訴求充耳不聞，當走投無路的居民向監委高涌誠等人陳情時，高涌誠卻稱，監委因職權限制，須在居民繼續抗爭，並有「真正損害發生」或「鄰近損害發生」後才可介入。但這說法完全是托詞，從完全被蒙在鼓裡的居民就可得知，從行政院以降到竹科管理局等單位在行政程序上有多麼粗暴，監委當然可就當初畫定徵收流程有無疑義進行調查，難道非得有居民被迫遷甚至走上絕路，監委才能介入？

說穿了，監委只是看顏色辦事，如此政治不正確的案子，就找個理由搪塞，這幾年監委選擇性的「辦藍不辦綠」，大家看得還不夠多嗎？只是，這樣的監察院，誰來監督？這樣的蔡政府，誰來制衡？又有誰給民眾一條生路？

民進黨 台積電 林智堅

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