108課綱教學未擺脫填鴨 中學生學習單仍寫不完

國中學生課業壓力仍大。(本報資料照片)

108課綱成為學生新的學習壓力，使學生抱怨教師及家長僅片面了解課綱內容，卻得參加不完的活動及寫不完的學習單，讓他們身心疲憊。專家指出，自我認同需要一段「迷惘期」，學生不需快速決定未來志向。

昨天參與兒福聯盟記者會的學生Leo表示，家長聽到可能替學習歷程加分的特定活動，就要求孩子參加，結果學生得參加很多活動、寫很多學習單及心得，老師甚至會自行設計格式，使學生發揮空間受限，失去108課綱的意義。

學生小Ｋ則說，108課綱強調素養導向，但學校卻未真正培養學生素養，仍採取填鴨式教育；他舉例，每個老師均認為自己的課很重要，所以要求學生交學習歷程，甚至拿成績為籌碼，讓學生花很多時間爭取不必要的分數及排名。

微光心理諮商所諮商心理師 鄧善庭分析，許多人在這個時代，太習慣求快、求成，從心理學來看，自我認同需要一段「迷惘期」，學生不需要很快決定未來要做什麼，及如何快速達成社會期待。

教育部 表示，學生身心議題複雜且多元，除持續落實高中以下學校三級輔導體系銜接、轉介運作機制，提供輔導專業諮詢，並協調相關資源整合。自108課綱上路，已建置「學生生涯輔導網」，其中置有生涯輔導ＱＡ，從自我探索、選課、升學 管道、親子溝通與家長陪伴，提供家長與學生作為生涯規畫的參考資源，盼學生的天賦得以自由發展，適性揚才。