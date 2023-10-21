英特爾衝AI PC 宏碁、華碩等台廠沾光

晶片大廠英特爾推出業界首個AI PC加速計畫。（路透）

晶片 大廠英特爾昨（20）日推出業界首個AI PC加速計畫，希望透過這項計畫加速AI在整體PC產業的發展，預計於2025年前，在超過1億台PC上實現AI應用。外界預期品牌業者可望一起推動新趨勢，包括宏碁 、華碩等台廠都將受惠於這波AI PC浪潮，台灣軟體業者訊連加入首批合作夥伴。

生成式、推論式AI席捲全球，科技業者更積極推動AI進入終端。英特爾推進AI PC時代，不久前宣告，12月中將正式推出原代號為Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器，並要協同合作夥伴，開發AI PC市場。

Intel Core Ultra處理器特點是首次整合NPU AI引擎，是首款採用Intel 4製程生產的晶片，採用3D Foveros封裝技術，標榜可在PC上實現有效率的AI加速和本機推論。

英特爾表示，透過與100多家獨立軟體供應商（ISV）夥伴合作，發展出300多項AI加速功能，提升多項PC體驗，包括音效、內容創作、遊戲、資安、串流、影像協作等。首批合作夥伴包括Adobe、訊連、Zoom、Webex、XSplit等。

英特爾強調，AI PC加速計畫為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商串聯該公司的資源，包括AI工具鏈、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會等，能幫助生態系合作夥伴充分利用Intel Core Ultra處理器的技術和相容硬體，將AI和機器學習（ML）的應用效能最大化。

英特爾認為，AI PC的出現是PC產業重要轉捩點，愈來愈多軟體透過AI和ML演算法強化自身應用功能，這些應用讓大眾能更簡單地創作藝術、音樂、學習知識或提升工作效率。憑藉中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）和神經網路處理器（Neural Processing Unit, NPU）的強大架構，可將AI軟體的效能和能源效率最佳化。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus表示，軟體領導力是AI PC體驗的關鍵，英特爾擁有獨特優勢，以打造開放的生態系方式領導產業發展。

訊連董事長暨執行長黃肇雄指出，訊連相信NPU是提供用戶全新AI體驗的關鍵。正與英特爾在NPU賦能方面密切合作，期許透過整合的AI推論加速擴大未來產品應用與市場。