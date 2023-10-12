論文門衝擊 報名人數下跌 台大國發所碩專班減招

疑似受到論文抄襲案波及，台大國發所碩專班甲、乙組今年報名人數都暴跌；113學年碩專班名額則略減2名。(本報資料照片)

台大國家發展研究所碩士在職專班，去年接連爆發政治人物論文抄襲事件，衝擊碩專班招生，根據台大統計，今年碩專班報名人數從前年的16人，下跌至6人，乙組更從44人暴跌剩17人。台大國發所日前也進行內部檢討，決議113學年碩專班名額略減2名，共計28個招生名額，博士班和碩士班招生人數則均不變。

台大也重申，痛定思痛，嚴格要求各系所重視學倫教育、檢視論文品質，已訂定精進學位論文品質辦法，系所3年內，如有學位論文因違反學術倫理遭撤銷學位達2件，校方得訪視系所，訪視建議將供學校調整資源分配，以及單位合併、停辦等參考。

新竹市前市長林智堅 、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩專班學位均因論文抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授國安局前局長陳明通雖於今年8月退休 ，但不得再回校兼任。

去年底即謠傳，國發所碩專班恐於112學年遭停招，後來招生如常，甲乙組共提供30個名額，和前一年相當，不過疑似受論文抄襲案波及，甲、乙組報名人數都暴跌，其中甲組今年招生7個名額，6人報名，最後正取3人，乙組招生23人，17人報名，正取13人。

台大表示，國發所今年中進行內部檢討，所務會議通過，113學年碩專班招生名額調整為28名，較前年度30名減少約7%。該所未來辦理招生將更嚴謹訂定錄取條件並篩選考生素質，若考生成績未達錄取最低標準及相關錄取條件，將依簡章規定不足額錄取。

學校內部人士透露，國發所碩專班113學年本欲減少更多招生名額，但最終所、院及校方折衷，僅減少2個名額。有社科院教授表示，系所減招是考量學生素質，畢竟研究所不是學士班，更側重學生能力，且社科院不少碩博班仍是報名者眾，但歷來不少報名者都未達錄取標準，系所也不會硬性招滿，多開名額無益，招生名額少一點也無妨。

教育部 則回應，國發所招生名額略減，由學校於招生總量內自行調整。本報致電台大社科院長蘇宏達，但蘇僅表示目前人在歐洲，「現在先不答了」。