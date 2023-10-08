10年砸兆元 公共運輸使用率不增反減

政府大力補貼公共運輸，但公共運輸市占率直直落，專家呼籲政府應檢討相關政策。(記者余承翰／攝影)

從公路公共運輸發展計畫、客運、公車補貼，到新建捷運 、鐵路立體化等軌道建設，再到建置公共自行車，中央和地方過去10年投入快近兆元（台幣，下同）經費。但根據統計，去年全國運具次數公共運輸市占率僅14.3%，不僅比10年前低，還創新低。專家學者直言，政府花這麼多錢卻未能有效移轉私人運具，只嘉惠到原就使用公共運輸的民眾，應全面重新檢討。

交通部公路局在2010年起，陸續推動公路公共運輸發展計畫，4期投入745億元，辦理車輛汰舊換新、新闢路線補助、候車設施建置、電動公車汰換補助等。這只是中央針對公路部分，還不包含地方政府經費。

再看最燒錢的軌道建設，近10年除了近600億元打造的台中捷運綠線、1000多億元的桃園捷運機場線，台北捷運更新增中和新蘆線、信義線、松山線、板南線延伸、環狀線西環段通車，以及高雄輕軌等。若再加上全台遍地開花的台鐵地下化、高架化等鐵路立體化建設，中央地方各式交通建設經費至少上兆元。

但根據交通部2022年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析，去年全國公共運輸市占率僅14.3%，雖然主因是疫情 影響民眾搭乘意願，但撇開疫情衝擊，檢視上次統計、2020年公共運輸市占率也只有16%，比10年前、2013年時的百分17.8還低。10年來私人運具則不減反增。去年汽、機車新領牌數達116萬3721輛，較2013年時104萬6416輛還多。

諷刺的是，交通部力推公共運輸，環境部近年卻透過補助，鼓勵民眾將燃油汽機車汰換成電動車，政策矛盾。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰說，先進城市私人運具及公共運輸使用率應各半，但台灣公共運輸建設、鼓勵搭乘措施都只在嘉惠既有使用者，最後一哩路的轉乘也未完備。

公民幫推協會理事長、逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭認為，停車費、過路費低，甚至臨停、違停太容易，降低民眾捨棄私人運具意願。

如今蔡政府2017年又提出前瞻基礎建設計畫，預計8年投入4241.33億元的特別預算 ；今年也利用疫後特別預算編列3年200億元的TPASS通勤月票補助，但能移轉多少私人運具令外界存疑。