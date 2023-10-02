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黑白集／該被調查反告人 農業部的荒謬劇

黑白集
中央畜產會日前發文，也到警局報案查綠蛋來源。(截圖自中央畜產會官網)
中央畜產會日前發文，也到警局報案查綠蛋來源。(截圖自中央畜產會官網)

進口蛋風波宛如八點檔連續劇般，毫無冷場地狂燒了一個多月，近日農業部更提告上網貼出「綠蛋」照的民眾，警方也配合演出，辦案超音速。涉嫌教唆蛋商改標的農業部與中央畜產會，本身就該被調查，但檢調遲遲沒動作，結果農業部與畜產會竟先對民眾提告，還有比這更荒誕的事嗎？

農業部提告理由是，因不實言論及錯假訊息流傳，造成民眾緊張恐慌。問題是，民眾對進口蛋信心崩盤，不是因有人貼出綠蛋照，而是農業部與畜產會的資訊不透明，畜產會寧可被北市府連續開罰也不肯交出進口蛋製品流向清單，正是這種遮掩作法，才導致人心惶惶。

但更荒謬的是檢調，雖已有6個地檢分案調查，多是地方政府積極查察，檢調處於被動。進口蛋關鍵的角色：超思、農業部、畜產會，檢調迄今不動如山。對比過去南檢破獲「黑心澱粉」案、彰檢查獲頂新飼料油案，為民眾食安把關，本應主動偵查犯罪的檢調，現在卻成了不告不理的法院，難怪被嘲諷是政治工具人，只看政治風向與顏色辦案。

上月陳吉仲請辭生效當天，台灣高檢署舉行一場「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，台高檢檢察長張斗輝對「境外茶混台茶」侃侃而談，當被問及「境外蛋混台蛋」卻快閃避答。檢調為何如此消極，這一幕一葉知秋。(轉載自聯合報)

農業部

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