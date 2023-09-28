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呼吸道感染 台大兒科病房全滿

記者沈能元、李青縈／台北28日電
受到免疫負債影響，社區多種病毒病菌流竄，各兒科診間人滿為患。（本報資料照片）
受到免疫負債影響，社區多種病毒病菌流竄，各兒科診間人滿為患。（本報資料照片）

今年秋冬病毒、細菌活躍，醫療院所湧現兒科病童，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，兒童感染症病例大爆發，台大兒科病房百床，均已滿床，每天10多名病童在急診室待床。進一步分析致病原因，以感染呼吸道融合病毒（RSV）最多，基因定序發現，RSV變異株ON1正席捲全台。

衛福部疾管署長莊人祥表示，去年呼吸道融合病毒疫情自第37至38周上升，時間約在9月，在11月達到高峰；今年則在31至32周病例開始上升，時間提早至8月，希望在這兩周達到高峰且漸漸趨緩。

黃立民指出，近期小兒科門診病童中，三成腸胃道疾病、七成呼吸道疾病，而1/3呼吸道疾病個案感染呼吸道融合病毒，有病童感染後，誘發嚴重細支氣管炎等下呼吸道感染，出現「咻、咻、咻」呼吸聲，或惡化肺炎。

台大執行呼吸道融合病毒基因定序，結果發現，最近呼吸道融合病毒流行株為ON1，黃立民表示，該病毒曾於10年前變異，在台灣流行，但流行規模不大，不料，捲土重來，感染嚴重。 

黃立民指出，新冠疫情後，受免疫負債影響，全球陸續爆發免疫負債，台灣去年並不明顯，直到今年2月後才引爆開來，包括，新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、副流感病毒等，且許多病童多重感染。

馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌指出，過往幾年新冠病毒流行時，實施相關防疫措施、維持社交距離，大幅降低呼吸道疾病機率，但也讓民眾產生抗體機會變少，因此出現免疫負債，導致國內各種傳染病不再依照以往季節出現，全年都可能發生。

疫情 流感 社交距離

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