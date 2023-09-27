亞運中華跆拳道隊 羅嘉翎、林唯均2女將皆銀恨

哭完 沒事啦！羅嘉翎（中）在女子57公斤金牌戰落敗，賽後瞬間落淚，仍整理好心情帶著笑容站上頒獎台。(記者季相儒／攝影)

杭州亞運 中華跆拳道 隊昨天兩位女將雙路搶金，都以銀牌作收，「跆拳道甜心」羅嘉翎在金牌戰以0比2敗北，賽後瞬間噴淚，迅速整理好心情帶著甜美笑容站上頒獎台，這一仗輸了、沒能達成金牌目標可惜，但已經盡力。

中華隊昨在女子53、57公斤級分別由羅嘉翎、林唯均踢進決賽，總教練劉祖蔭指出，羅嘉翎面對世界排名第一的中國大陸女將駱宗詩，兩人勢均力敵，駱宗詩的控制力更好一些，林唯均則在8強踢落最大對手左菊，「已經把左菊打下來，我們是很期待可以奪冠。」最終都收銀牌，他讚許選手都已經盡力，也表達歉意，「很抱歉沒達到目標」。

羅嘉翎在金牌戰兩回合遭到完全壓制，以2比6、0比9敗陣。「自己有盡力了，滿可惜，還是沒有好好把握這場比賽。」她指出，從一開始備戰亞運就以駱宗詩為假想敵，以她為目標去模擬，「很努力要去克服，之後的比賽還是會一直遇到」。

教練劉聰達感覺得到她的急躁，「可能還是有壓力，她覺得沒被踢到，但分數一直跳，她就亂了，但是電子護具也沒辦法，她自己當然也沒踢到別人，那也沒辦法」。

哭成淚人兒只是短暫，羅嘉翎賽後笑著面對媒體，被問到當下的情緒，還能用台語自嘲「有點誇張，沒辦法」。劉聰達輕拍她的頭說「不要哭」，還被子弟兵秒回：「沒事啦」！