「柔道女王」連珍羚奪金 台女柔道史亞運第一面

第4度參加亞運的「柔道女王」連珍羚，25日在杭州亞運女子57公斤級連過4關，其中四強賽和最後金牌戰都因正規賽未分出高下，拚戰到「黃金得分賽」才勝出，奪下個人也是台灣女子柔道史上第一面亞運金牌。(記者季相儒／攝影)

第4度參加亞運的「柔道女王」連珍羚，昨在杭州亞運 女子57公斤級連過4關，其中4強賽和最後金牌戰都因正規賽未分出高下，拚戰到「黃金得分賽」才勝出，奪下個人也是台灣女子柔道史上第一面亞運金牌。

同樣是落淚，這次是欣喜的淚水，「柔道女王」連珍羚揮別兩年前東京奧運「一輪遊」失利，昨天在杭州亞運一路闖進女子57公斤級金牌戰，最終更在「黃金得分賽」力退衛冕者、日本名將玉置桃。生涯對戰首勝就是在關鍵戰，讓她淚崩喊「好像在作夢」，也確定續拚明年巴黎奧運 。

連珍羚過往和玉置桃五度對決，從沒奪勝，昨天正規賽4分鐘時間也沒能扳倒對手，但在「黃金得分賽」第19秒時靠反摔奪勝，雙手振臂迎接台灣柔道史上第一面女子亞運金牌。

35歲年紀是全隊最資深，從2010年廣州亞運就開始參賽的連珍羚透露，杭州亞運就是東奧結束後繼續選手路的原因，甚至當作生涯最後一場比賽，放手一搏準備，「能達到這個(金牌)目標，真的覺得很開心。」

「這面金牌意義對我真的很大很大，因為奧運比完，這兩年很多人會覺得『妳為什麼還要摔？』。可是全世界都不相信我沒關係，我一直相信我自己做得到。這真的好困難，可是我做到了，很開心。」連珍羚除感謝教練蔡宜芳、中華隊日籍教練高市賢悟的幫忙，也特別感謝不放棄的自己，撐過每次自我懷疑的時刻，才能走上杭州亞運頒獎台最高位置。

她也特別提到前一天奪下中華代表團史上「第一百金」的楊勇緯，她感性說：「他真的是我繼續走下去很大的動力，他不會因為現在成績很好就很高傲，一直為柔道努力、給我很大支持，我也很感謝他。」

另外，中華桌球隊昨天在男團4強賽遭遇一場震撼教育 ，面對中國大陸隊直落三點、一局未取落敗，收穫一面銅牌，「桌球教父」莊智淵認為每次與大陸的交手都是學習，此戰的感覺也是一樣。

大陸此戰派出的三點選手樊振東、王楚欽、馬龍，就是世界排名前三的選手，中華隊的苦戰可想而知，但打下來結局還是相當殘酷，莊智淵、林昀儒、廖振珽都是直落三局落敗。

就連桌球一哥林昀儒都在26分鐘快速敗下陣來，被問到對戰王楚欽碰到什麼問題，林昀儒維持話不多的應答，「沒什麼問題，就打不贏。」廖振珽眼中的馬龍，認為他的實力還是世界頂尖，「打起來，和之前差不多，可能他的變化比較快，變在我前面。」

莊智淵面對與樊振東的過招，賽前也有擬訂戰術，且按照自己的想法去走，「但在來回上自己還是不夠篤定。」對手很強，但他認為更重要的還是強化自己，「其實今天還是有些機會，只是沒有做好。」

莊智淵賽前就說，每次和大陸的對戰都能學到很多東西，會有滿滿收穫，賽後的感覺也是一樣，「場上肯定會有一些感覺，整體還是要回去看錄像，確定哪些東西出問題、哪些可以做更好。」