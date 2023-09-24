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亞運跆拳道／馬允中錯過百金 銀牌仍創品勢新猷

特派記者曾思儒／杭州即時報導
馬允中闖進男子品勢金牌戰，創中華跆拳道隊亞運品勢最佳成績。（中華奧會提供）
馬允中闖進男子品勢金牌戰，創中華跆拳道隊亞運品勢最佳成績。（中華奧會提供）

連裝亞運國手的台灣跆拳道好手馬允中，早早喊出「奪金」目標，24日他如願一路闖關金牌戰，挑戰成為中華代表團亞運史上第100面金牌得主，可惜最終戰面對頭號種子姜完珍沒能闖關，但仍帶回品勢隊史最佳的銀牌成績。

姜完珍是拿坡里世大運品勢雙金得主，和馬允中分屬男子品勢前2種子，兩人金牌戰會師，先上場的姜完珍公認品勢獲得8.000高分，馬允中以7.880分落後。

第二套自由品勢，姜完珍7.460分，馬允中獲得7.080，以平均7.480不敵對手7.730，屈居銀牌。

世界盃和世錦賽都拿過金牌的馬允中，國小開始接觸跆拳道是從對打開始，才練2個月就轉向品勢。除了公認品勢，馬允中2017年開始也學習加入音樂、體操動作的自由品勢。

上屆雅加達亞運是品勢首度納入亞運，中華隊在男子個人和女子團體各獲得銅牌1面，但馬允中參加的男子團體賽停在8強；今年縮減項目，只剩男子個人和女子個人賽，女將陳歆雅和馬允中都闖4強，陳歆雅奪銅，馬允中闖進金牌戰代表成績超越上屆。

25日對打賽程登場，中華隊指標選手「國民女友」羅嘉翎的女子57公斤級賽事將在26日登場。

馬允中闖進男子品勢金牌戰，創中華跆拳道隊亞運品勢最佳成績。（中華奧會提供）
馬允中闖進男子品勢金牌戰，創中華跆拳道隊亞運品勢最佳成績。（中華奧會提供）

跆拳道 世界盃

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