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杭州亞運 中華代表團進場萬人歡呼

特派記者曾思儒／杭州24日電
杭州亞運中華代表團進場，獲得觀眾響亮歡呼。(圖：中華奧會提供)
杭州亞運中華代表團進場，獲得觀眾響亮歡呼。(圖：中華奧會提供)

杭州亞運昨晚8點正式揭幕，穿著深藍色西裝的中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中心主場館正中心，獲得上萬觀眾高分貝歡呼，大場面也讓代表團成員留下深刻印象。

中華代表團由總領隊蔡家福率118人出席開幕典禮，其中代表隊成員72人，包括女子體操、划船、3對3男子及女子籃球、象棋、射擊、網球、武術、擊劍、游泳、拳擊、圍棋、跆拳道和馬術等代表隊。

中華代表團以英文字母做排序，排在字母「T」，順序在敘利亞後，以第36個代表團進場；司儀還沒介紹，光是中華奧會會旗出現，場邊觀眾已響起一陣響亮歡呼，司儀正式介紹出場後歡呼分貝更高。

擔任掌旗殊榮的羅嘉翎形容進場「刺激又新鮮」，她還透露，和王冠閎都想把會旗好好揮舞，但難度頗高。

相隔9年再選上亞運國手的游泳好手蔡秉融，參加亞運開幕還是頭一遭，他笑說場地非常大，感受很棒。2014年率3對3女籃隊參加南京青奧的教練時超傑，昨天也踏上「大蓮花」，他對進場的歡呼聲及場面浩大留下深刻印象，「很震撼，比之前南京青奧的場面更大。」

不過中華代表團進場時，轉播並沒特寫鏡頭，唯一特寫給了中國大陸國家主席習近平。

杭州亞運開幕式由「水」貫穿，主題「潮起亞細亞」以錢塘江的潮水為靈感，結合3D科技，將青山綠水都投影到舞台及巨大的立體透視網幕。昨天適逢24節氣之一的秋分，開幕典禮尾聲主題曲播放時，帶有香氣的仿真桂花瓣從「大蓮花」飄散而下，讓全場觀眾沉浸式感受杭州的秋日風情，最後以科技煙火響應賽會「綠色、智能、節儉、文明」理念。

杭州亞運 字母 跆拳道

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