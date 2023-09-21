台經濟成長率 亞銀砍至1.2% 林伯豐：今年是谷底

亞洲開發銀行20日更新亞洲區域經濟展望，將台灣今年的經濟成長率預測值從1.5%下修至1.2%，明年預測值則維持2.7%。(記者杜建重／攝影)

亞洲開發銀行(ADB)昨天更新區域經濟展望，將亞洲開發中國家今年經濟成長預測從7月的4.8%下修至4.7%，並將台灣從1.5%降至1.2%。亞銀指出，下修經濟成長預測的原因是中國大陸房地產業疲軟和聖嬰現象相關風險，使地區前景蒙上陰影。

不過，亞銀對於亞洲開發中國家明年成長預測，從4.7%略微上調至4.8%，對台灣明年經濟成長預測，維持2.7%。

亞銀在9月展望報告中說，全球需求疲弱持續拖累亞洲開發中高收入科技出口經濟體成長。儘管今年上半年萎縮速度放緩，但南韓、新加坡 和台灣的出口7月仍衰退11%至16%，反映電子產品需求在2020年至2022年大幅上升後，受全球疲軟經濟環境的影響。「令人鼓舞的是，半導體市場可能已經觸底，預計在2024年反彈。在這種情況下，台灣明年的成長預測略微上調至2.7%，但今年的預測則下調至1.2%」。

三三會理事長林伯豐昨說，今年是景氣谷底，但台灣仍受制於地緣政治關係、中美對抗局勢，若台灣能「聰明地」做對事情，還是有望跟著趨勢、景氣慢慢轉好，畢竟台灣具備良好供應鏈、人才、資金，若政府與企業互相配合，台灣就能往好方向走；最壞狀況是在中美對抗下，台灣成為美國的犧牲品。他表示，政府應持續提出對策，如協助產業投資 、協助紓困 、鼓勵人才培育、對青年住宅提供更優惠貸款等，讓全球人才、台灣菁英能持續留在台灣。

林伯豐指出，主計總處日前下修今年經濟成長率預測，台灣出口也連11個月負成長，整體經濟情勢發展令人擔憂。因此三三會提出7項建議，包括勞健保負擔比例中，政府負擔應提高；儘速通過基本工資法；重新思考能源規畫和配比；維持匯率穩定；維持大宗物資的減免稅等措施。

對於亞洲開發中國家的經濟前景，亞銀首席經濟學家朴之水說：「亞洲地區具有韌性的成長實際上是基於相當強勁的消費和投資，儘管外部需求減少，抑制了出口導向的成長。」

亞銀下調今年東亞、南亞和東南亞的成長預測，中國大陸和印度分別成長4.9%、6.3%，略低於7月所估的5%、6.4%。亞洲開發中國家由亞太地區46個經濟體組成，不包括日本、澳洲和紐西蘭。