前瞻工程砸錢頻出包 桃竹現「上浮」停車場 民代批誇張

前瞻計畫補助新竹市關埔國小地下停車場，完工後竟爆出傾斜上浮9公分。(記者邱德祥／攝影)

中央前瞻預算 補助2億元(台幣，下同，約620萬美元)興建新竹市關埔國小地下停車場，完工後基地竟上浮傾斜，原來是停車場上方體育館沒同步施作，停車場承重不夠加上豪大雨不斷致基地上浮，一度傾斜達9公分。由於體育館還標不出去，上浮未解，民代批誇張，猶如竹市「諾亞方舟」。

位於新竹市東區精華地段的關埔國小是新學校，近年大興土木蓋校舍，第一期興建經費2.4億元，第二期再砸8.3億元，原納入二期的體育館和停車場，因缺工和原物料大漲，2018年三度流標，市府改採減項發包，先蓋校舍與地下停車場，由田中央建築師事務所操刀設計，宏昇營造得標。

至於另案發包為三期的體育館及景觀工程，總經費近3.2億元，日前第10次流標，體育館還沒來得及蓋，地下停車場結構體就先「上浮」。

「公共工程出現上浮，非常離譜。」兼任議會重大公共工程品質監督小組召集人的國民黨 市議員陳慶齡說，地下停車場原設計和體育館一氣呵成蓋好，但林智堅 市府決策拆分施作，又疑疏於抽水處理，造成結構體隨地下水位載浮載沉，水退後基地回不去正確結構面，處處工程大忌。

關埔國小地下停車場前年已驗收，工務局去年發現上浮傾斜，目前基地南北落差仍達8公分、東西2公分。記者致電前市長林智堅，他未接手機，無法獲得回應。

關埔國小地下停車場上浮傾斜已非首例，前瞻預算挹注2億餘元興建的桃園市楊梅區公所暨停車場，施工中也不敵颱風帶來強降雨，傾斜上浮45公分，鑽探報告不詳實、低估地下水位是禍首。

有30多年工地工程經驗的桃園市工務局長汪在宙形容，上浮是罕見疏失，他在民間也只看過四、五件蓋好後會像船一樣搖晃的房子；他說，上浮多因抽水、連通管施工來不及等因素導致，設計缺失就較罕見，因所有工程都要考慮浮力問題，「這種工程ABC不太可能一開始就算錯，錯了也有監造、營造商會揪出，再沒有，就會發生誇張的笑話」。