前瞻工程砸錢頻出包 桃竹現「上浮」停車場 民代批誇張
中央前瞻預算補助2億元(台幣，下同，約620萬美元)興建新竹市關埔國小地下停車場，完工後基地竟上浮傾斜，原來是停車場上方體育館沒同步施作，停車場承重不夠加上豪大雨不斷致基地上浮，一度傾斜達9公分。由於體育館還標不出去，上浮未解，民代批誇張，猶如竹市「諾亞方舟」。
位於新竹市東區精華地段的關埔國小是新學校，近年大興土木蓋校舍，第一期興建經費2.4億元，第二期再砸8.3億元，原納入二期的體育館和停車場，因缺工和原物料大漲，2018年三度流標，市府改採減項發包，先蓋校舍與地下停車場，由田中央建築師事務所操刀設計，宏昇營造得標。
至於另案發包為三期的體育館及景觀工程，總經費近3.2億元，日前第10次流標，體育館還沒來得及蓋，地下停車場結構體就先「上浮」。
「公共工程出現上浮，非常離譜。」兼任議會重大公共工程品質監督小組召集人的國民黨市議員陳慶齡說，地下停車場原設計和體育館一氣呵成蓋好，但林智堅市府決策拆分施作，又疑疏於抽水處理，造成結構體隨地下水位載浮載沉，水退後基地回不去正確結構面，處處工程大忌。
關埔國小地下停車場前年已驗收，工務局去年發現上浮傾斜，目前基地南北落差仍達8公分、東西2公分。記者致電前市長林智堅，他未接手機，無法獲得回應。
關埔國小地下停車場上浮傾斜已非首例，前瞻預算挹注2億餘元興建的桃園市楊梅區公所暨停車場，施工中也不敵颱風帶來強降雨，傾斜上浮45公分，鑽探報告不詳實、低估地下水位是禍首。
有30多年工地工程經驗的桃園市工務局長汪在宙形容，上浮是罕見疏失，他在民間也只看過四、五件蓋好後會像船一樣搖晃的房子；他說，上浮多因抽水、連通管施工來不及等因素導致，設計缺失就較罕見，因所有工程都要考慮浮力問題，「這種工程ABC不太可能一開始就算錯，錯了也有監造、營造商會揪出，再沒有，就會發生誇張的笑話」。
地下停車場上浮傾斜，新竹市府工務處表示，近日將委託技師公會鑑定、釐清上浮原因及問題權責，也將確認改善工法，減浮工程將在三期工程一併處理。
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