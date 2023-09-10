環團重回大潭海域 野生牡蠣銳減 質疑與三接開發有關

大潭海域雖不復見綠牡蠣，但牡蠣數量不及以往十分之一，個頭也不如以往圓潤飽滿，環保人士認為環境可能有銅以外的威脅因子存在。(記者陳俊智／攝影)

桃園市觀音大潭海岸2017年挖到含銅量超標的「綠牡蠣」掀起水汙染疑慮，在地環團近日重回現場追蹤，雖未見綠牡蠣蹤影，但牡蠣數量銳減，外觀也不如以往水分飽滿圓潤，憂心生態可能遭受中油三接開發威脅；中油表示，三接工程依環評嚴格執行，單次觀察難斷言是工程影響牡蠣健康。

桃園在地環團2017年曾調查，大潭海域的野生牡蠣因體內含銅呈現綠色，送驗結果顯示，含銅量至少1996ppm，以美國50ppm為基準檢視，嚴重超標；環團人士近日追蹤「綠牡蠣」已不復見，但野生牡蠣數量不及以往十分之一，且個體大小平均在2公分，比起以往也縮水一倍。

「大潭海域除了銅汙染，生態環境恐有其他威脅。」珍愛藻礁公投 發起人潘忠政說，三接工程正進行沉箱投放作業，懷疑工程攪動海底細小泥砂，堵住牡蠣的呼吸系統，牡蠣來不及長大就夭折。

潘忠政也認為，環保是環境保護，不是單一汙染源消失就代表環境變好，大潭海域仍遭受許多威脅，像是許多曾發現柴山多杯孔珊瑚的標示點，如今都只剩下被泥沙覆蓋的標示牌。

桃園市環保局追蹤大潭海域牡蠣含銅量，2017年7月曾測得1729ppm，但強調上游工業區實施汙染總量管制及放流水監測後，情況大幅改善，去年11月測得數值263ppm，今年5月降至178ppm。

中油發言人張瑞宗回應，大潭三接工程2018年動工之後，為了降低開發對區域生態的影響，水中設有防塵網、生物膜過濾懸浮物質，且根據環評規定做的生態調查，當地柴山多杯孔珊瑚和藻礁都有所成長。

張瑞宗也說，大潭海域沉砂情況本就會隨季節洋流變化，除非有更多調查數據，否則單一次的觀察很難斷言是工程影響牡蠣生長及健康。