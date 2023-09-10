台片威尼斯再得獎 李鴻其首次當導演擒「未來之獅」

李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）

第80屆威尼斯影展 舉行頒獎典禮，台灣男星李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future），讓他成為揚威水都的最新台灣之光。台灣電影繼蔡明亮導演的《郊遊》之後，睽違10年再度登上威尼斯頒獎典禮舞台。

「愛是一把槍」片講述年輕槍手的生命困境，在影展放映後已贏得不少好評，果然順利抱回獎座，將於12月在台上映。

「愛是一把槍」都在台灣北海岸拍攝，李鴻其透露拍攝此片的靈感來自於電視新聞：「我總是在新聞裡看到一些年輕的槍手，他們可能也不是來自幫派 或有任何悲慘的背景，長得也白白淨淨的⋯⋯我很好奇，這樣的人為什麼會突然開槍？」片中不僅呈現當今年輕世代遇見的困境，亦有李鴻其本身被奶奶、母親以及姊姊等三個女性教養成人的生命經驗包含其中。

初執導筒就一鳴驚人，李鴻其坦承當初參與電影工作，其實想當的是副導演，只不過被導演認為更適合在片中演出，才誤打誤撞一路以演員身分在影壇擁有一席之地。新冠肺炎疫情 爆發，他的演員工作停擺，因而有了空檔，就開始組織團隊、募集資源，雖然人力與物力都不算充沛，卻還是完成了這部片子，而他的第二部長片也已拍攝完成，這次除了當導演還挑戰攝影師一職，片子已在後製當中。顯然疫情期間他不但沒藉機休假，還創作能量大爆發，讓人不得不佩服。

權威媒體「銀幕」雜誌盛讚「愛是一把槍」：「一部簡潔有力，令人驚豔的首部長片！」，影評人艾瑞克拉瓦雷則將之與亞洲名導比擬：「本片有著近似於李滄東的『燃燒烈愛』與賈樟柯電影所塑造的人物，深刻捕捉了一種無法掙脫現況的溺水感。」。能獲得向來標準甚高的影評給予讚譽，李鴻其未來的表現值得期待。