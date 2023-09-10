我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

台片威尼斯再得獎 李鴻其首次當導演擒「未來之獅」

記者蘇詠智／台北10日電
李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）
李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）

第80屆威尼斯影展舉行頒獎典禮，台灣男星李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future），讓他成為揚威水都的最新台灣之光。台灣電影繼蔡明亮導演的《郊遊》之後，睽違10年再度登上威尼斯頒獎典禮舞台。

「愛是一把槍」片講述年輕槍手的生命困境，在影展放映後已贏得不少好評，果然順利抱回獎座，將於12月在台上映。

「愛是一把槍」都在台灣北海岸拍攝，李鴻其透露拍攝此片的靈感來自於電視新聞：「我總是在新聞裡看到一些年輕的槍手，他們可能也不是來自幫派或有任何悲慘的背景，長得也白白淨淨的⋯⋯我很好奇，這樣的人為什麼會突然開槍？」片中不僅呈現當今年輕世代遇見的困境，亦有李鴻其本身被奶奶、母親以及姊姊等三個女性教養成人的生命經驗包含其中。

初執導筒就一鳴驚人，李鴻其坦承當初參與電影工作，其實想當的是副導演，只不過被導演認為更適合在片中演出，才誤打誤撞一路以演員身分在影壇擁有一席之地。新冠肺炎疫情爆發，他的演員工作停擺，因而有了空檔，就開始組織團隊、募集資源，雖然人力與物力都不算充沛，卻還是完成了這部片子，而他的第二部長片也已拍攝完成，這次除了當導演還挑戰攝影師一職，片子已在後製當中。顯然疫情期間他不但沒藉機休假，還創作能量大爆發，讓人不得不佩服。

權威媒體「銀幕」雜誌盛讚「愛是一把槍」：「一部簡潔有力，令人驚豔的首部長片！」，影評人艾瑞克拉瓦雷則將之與亞洲名導比擬：「本片有著近似於李滄東的『燃燒烈愛』與賈樟柯電影所塑造的人物，深刻捕捉了一種無法掙脫現況的溺水感。」。能獲得向來標準甚高的影評給予讚譽，李鴻其未來的表現值得期待。

疫情 影展 幫派

上一則

恐本土化？登革熱攻陷西台灣 8年來最嚴峻

下一則

黑白集／楊志良曲線勸郭

延伸閱讀

馮德倫出道近27年吐辛酸 獨自飛加拿大「多少有壓力」

馮德倫出道近27年吐辛酸 獨自飛加拿大「多少有壓力」
憂掀2.3級地震？「泰勒絲熱」將燒進戲院 影城員工呼籲狂粉：克制一下

憂掀2.3級地震？「泰勒絲熱」將燒進戲院 影城員工呼籲狂粉：克制一下
「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲

「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲
第61屆紐約電影節林肯中心舉行 華語片矚目

第61屆紐約電影節林肯中心舉行 華語片矚目

熱門新聞

示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機