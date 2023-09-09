台北大直民宅塌陷 寵物貓「阿花」受困3天找到了

大直坍塌民宅受困貓咪了「阿花」，10日找到了。（圖：台北市政府都發局提供）

因基泰建設施工不當，導致台北市大直街七棟民宅受損，居民無家可歸，由於事發突然，甚至還有民眾的「毛小孩」受困民宅之中三天，但住戶還無法回家，不清楚毛小孩的狀況，也讓飼主心急如焚。其中一名住戶Betty Lin在臉書 發出協尋貓咪文章，指愛貓「阿花」在9月8日，大直民宅塌陷時失蹤了。今天傳來好消息，貓已尋獲。

台北市大直街七棟民宅因基泰建設施工不當，導致受損。住戶「Betty Lin」在臉書發出協尋貓咪文章，指家中的毛小孩「阿花」9月8日在大直民宅塌陷時失蹤了。一切緊急又突然，叔叔撤離時，疑因屋外聲響很大或動物本能等因素，導致撤離前都不見貓咪蹤影，再加上工地主任不斷催促，無奈之下，叔叔只好先行離開。

Betty Lin表示，沒想到人出來之後，房子就慢慢塌陷了，因住家在一樓及地下室，處於全在地底下的狀態。飼主憂心「阿花」可能受困屋內，希望網友幫忙留意。

台北市政府都發局長王玉芬10日上午10時受訪指出，大家辛苦了，剛剛有一個比較振奮人心的消息是，有住戶家人「阿花」，這兩天經市府誘捕和呼喚，終於在10分鐘前，由同仁把牠帶出來。

大直坍塌民宅受困貓咪了「阿花」，10日找到了。（圖：台北市政府都發局提供）

王玉芬說，同仁進入發現阿花，阿花也很乖，同仁用毛巾將牠帶出後就抱出來。現在通知飼主過來，為避免再次讓阿花受到驚嚇，現在讓牠安靜並餵食，目前狀況看起來還算好，但飼主是最了解阿花，所以要等飼主來看。