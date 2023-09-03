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黑白集／事故車廂現遺骸 蔡政府愧對罹難者

黑白集
台鐵408次「太魯閣號」事故罹難者團體「太魯閣的眼淚」上月底在車廂中發現一片疑似「頭蓋骨」後，鐵路警察複勘，又發現疑似骨骸物件。(記者翁唯真／攝影)
台鐵408次「太魯閣號」事故罹難者團體「太魯閣的眼淚」上月底在車廂中發現一片疑似「頭蓋骨」後，鐵路警察複勘，又發現疑似骨骸物件。(記者翁唯真／攝影)

太魯閣號事故發生已兩年多，近日竟在事故車廂內發現多件疑似罹難者遺骸碎片和遺物。對照當時三場聯合公祭的冠蓋雲集，如今卻讓罹難者家屬悲痛難忍親人如同被「曝屍荒野」，政府與台鐵豈止荒唐離譜而已。

這讓應邀來台了解事故後改善措施的日本專家難以理解；關西大學教授安部誠治質疑，在保管過程中難道都沒有檢查？台鐵與政府都有責任。福知山線事故罹難者家屬淺野彌三一則批評台鐵，輕視罹難者的尊嚴。

日本文化行事的謹慎以及對死者的尊重，均值得學習。例如「鐵道員」及「送行者：禮儀師的樂章」兩部電影，即深深影響台灣社會，更提升了相關從業人員的形象。太魯閣號事故發生後，相對於政府處理無方，民間號召全台逾百位遺體修復師無償修復罹難者遺體，即為社會注入一股暖流。

可嘆從交通部、台鐵、檢警到道安會，急著結案，心裡哪有行事謹慎與死者尊嚴。即使正副總統與閣揆都出席了公祭，但不久即傳出交通部長林佳龍的「感恩惜別會」燦笑合影，幾乎讓人忘了他是因49條罹難人命引咎辭職。

這種心態下的台鐵改革，寫再多報告也只是做個樣子，交代了事。尋獲的罹難者遺骨碎片，已因遺體火化或入土而難修復。對於政府與台鐵來說，唯有發自內心的謹慎、認真與尊重，才能獲得救贖。（轉載自聯合報）

台鐵 太魯閣號 日本

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