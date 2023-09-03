海葵撲台 近4年首個登陸颱風 國際線航班異動

颱風接力襲台，大賣場部分菜色被搶購一空，民眾感受菜變貴了。（記者林俊良／攝影）

中颱海葵直撲台灣，中央氣象局預估今晨暴風圈將接觸到花東地區，傍晚至凌晨從台東登陸，3日至4日清晨，除北北基桃以外，本島所有縣市都籠罩在暴風圈內。這也是繼2019年8月白鹿颱風後，首個登陸的颱風。

根據氣象局資料，海葵颱風截至2日晚間中心位置在鵝鑾鼻東北東方約370公里海面上，以每小時12轉17公里速度向西進行。根據氣象局風雨預測，總累積雨量最多的地方將會是在宜蘭、花蓮、台東山區，最高可能達900毫米。

海葵颱風直撲台灣，台南、高雄、屏東、花蓮、台東、嘉義縣市及澎湖3日停班停課。氣象局預報員謝佩芸表示，受颱風外圍環流影響，花東迎劇烈風雨衝擊，有豪雨或超大豪雨等級強降雨，尤其花東、綠島蘭嶼要做好防颱措施；晚間起南部地區雨勢也會增強。颱風預計明天凌晨出海，過程中南部地區、澎湖、金門風雨會達到最強，東半部風雨也會持續。周二、周三颱風在台灣海峽移動減慢，雖然強度會減弱，但各地仍要防強風豪雨。

謝佩芸也說，東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區3日出現12至14級強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門也有局部8至9級強陣風出現的機率。

受海葵颱風影響，3日國內線航班全數取消，國際線也有多班異動，離島、兩岸船班共14航線 、151航次停航。

公路總局預警性封閉台7線巴陵至百韜橋段，午後也不排除封閉台8線中橫公路關原至太魯閣、台9線蘇花路廊南澳至崇德等路段。