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高端技轉第三世界國家 遭疑實質效益有限

記者鄒尚謙、李青縈／台北31日電
高端30日宣布，將新冠疫苗技術授權給ＷＨＯ計畫單位C-TAP、及聯合國公衛組織單位MPP，高端股價開盤後隨即漲停鎖死，收在台幣69.4元。(記者杜建重／攝影)
高端30日宣布，將新冠疫苗技術授權給ＷＨＯ計畫單位C-TAP、及聯合國公衛組織單位MPP，高端股價開盤後隨即漲停鎖死，收在台幣69.4元。(記者杜建重／攝影)

高端新冠肺炎疫苗技術獲世衛組織(WHO)、藥品專利聯盟(MPP)與COVID-19技術獲取池(C-TAP)許可，疫苗技術將透過WHO平台技轉給需要的第三世界國家。高端發言人李思賢表示，希冀幫助全球預防未來的流行疾病；但專家指出，高端疫苗在WHO的團結試驗結果仍未公布，第三世界是否能實際受惠，有待觀察。

高端疫苗是全球首家參與世衛組織C-TAP及聯合國MPP計畫的疫苗製造商，衛福部次長王必勝前晚在臉書指出，這是對高端疫苗的肯定，也樂見國內生技廠商貢獻世界公益。高端則於昨天舉行記者會說明，未來如授權給第三方，可從中獲得合理的授權金、分潤，盼能攜手國際組織推廣全球新冠疫苗廣泛使用。高端股價昨開盤後隨即漲停鎖死，收在台幣69.4元(約2.18美元)。

高端國際事業發展處副總裁唐克漢（Paul Torkehagen）表示，與C-TAP已達成協議，將與全球共享COVID-19疫苗配方、生產技術和經驗，包括人員培訓。這項合作有望使各國以較低成本在當地生產疫苗，增強供應鏈，獲得蛋白質疫苗製造的技術，希望是好的開始，為未來面對更嚴峻的疫情做好準備。            

高端公司代理發言人陳正揚表示，C-TAP、MPP僅負責媒合，若有國家申請需求且媒合成功，高端可收取起始授權金，後續協助建廠也可以收費，疫苗產品銷售後也會分潤，實際金額以申請國可負擔的費用為原則，分潤約為3%-10%。

不過，高端疫苗加入WHO團結試驗的結果至今未公布，保護效益未獲得認證。陳正揚說，雖然高端疫苗獲得WHO技轉許可，但不認為這是團結試驗即將通過前兆。高端新冠疫苗WHO團結試驗在菲律賓、馬利及哥倫比亞等中低收入國家進行，目前WHO並未提供具體施打人數等數據，高端也不清楚疫苗在各國試驗的實際情形。

前疾管局長蘇益仁表示，高端新冠肺炎疫苗未通過第三期試驗，目前也已無法生產，更無法販售到國際市場。WHO雖許可高端疫苗技術轉移，對象為第三世界國家，數量有限且價格不高，高端可獲部分授權金，但實質利益恐相當有限。蘇益仁認為，政府當初不應該通過高端疫苗緊急授權使用（EUA），應該直接提供高端第三期臨床試驗預算；台灣生技業者的規模、資金都無法跟國際大廠比拚，國家為扶植生技產業，就應提供到位資金，讓業者能到國際市場上拚搏。

高端疫苗營收連續7個月掛零，立委質疑少了政府這個唯一買家護航，高端的產品就賣不出去；專家則分析，新藥、疫苗公司在研發階段沒有營收並不罕見，到了解盲成功、取得藥證並上市後才是收穫的開始，只是高端已經有新冠疫苗銷售，卻一直遍尋不著買家，牛皮吹破才是問題。

分析師認為，不少新藥或疫苗在研發階段，就要投入大量資源，且不一定會成功，投資人看的就是研發成功後開始銷售的利潤。但這些公司一旦研發成功，就幾乎都能有穩定、長期的營收挹注，像是高端這樣，明明有產品，卻在第一份合約走完後就滯銷，的確很少見。

高端疫苗 WHO 世衛

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