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新聞評論／迷航數位部 從點麵線到國家級詐騙戰犯

聯合報社論
數位部部長唐鳳。(記者林伯東／攝影)
數位部部長唐鳳。(記者林伯東／攝影)

數位發展部成立滿一周年。對於數位部的「政績」，外界最深的印象，就是點麵線平台；民眾最大的不滿，則是國家級詐騙的戰犯。數位部的諸多爭議、成效不彰，甚至推卸責任，都讓外界感到失望；數位部也被批評宛如處於迷航中，找不到定位。原本為集中事權成立的數位部，彷彿只成了蔡政府另類的大內宣工具。

根據蔡英文總統的說法，成立數位部，是因為「5G和物聯網時代來臨，數位科技正大幅改變產業生態與人民生活」；換句話說，數位部成立的初衷，應是促進、推動數位產業的整合與發展。不過，在蔡政府的「抗中」國策下，在國安層級強調資安，成了數位部的重點。但政府資安事件有增無減，面對網路攻擊的防護戰力也讓人存疑，例如去年中共軍演期間，台灣網路就被打得潰不成軍。

近年頻頻發生的網路詐騙、政府和民間個資外流事件，把數位部推到第一線，成為「打詐辦公室」主力；但數位部缺乏作為，被點名是讓「打詐國家隊」淪為「國家級詐騙」的三大戰犯之一。「事事都有數位部，卻又事事做不好」，就成了數位部給人的印象。真有做好的事，大概就是那個可以讓部長唐鳳吃麵線的線上點餐系統。而耗費大量預算外聘人員，則引發「政府養網軍」的質疑。

「踢皮球」彷彿成了數位部的例行公事。當個資外洩事件發生時，數位部說根據《個人資料保護法》，是由各目的主管事業主管；當《數位中介服務法》草案惹出巨大爭議時，唐鳳說網路的監理業務不屬於數位部範圍；網路平台詐騙案件頻傳，數位部也只能以近乎道德訴求的方式，要求業者自律。但說穿了，就是拿不出解決問題的辦法。

難怪數位部掛牌成立一年，在野黨頻頻指責「尸位素餐」；更質疑「打詐辦公室」成了最大的「國家級詐騙辦公室」，數位部的預算不知花到哪裡去。而且不僅是在野黨看不過去，民進黨立委也曾批評數位部和金管會在處理第三方支付、虛擬貨幣個人幣商的監管上，只會互踢皮球。至於建立大型網路平台業者付費機制的媒體議價，迄今也仍處於「躺平」狀態，甚至讓人覺得數位部似乎是向平台傾斜，或順著平台提出的模式行進。

更諷刺的是，近來為了是否要明列禁止「中國資通訊產品」，若干綠營學者和綠委也槓上了唐鳳，批評數位部資安修法刻意避開中國，並強調「進到立院修法，不是唐鳳一個人說了算」。唐鳳則輸誠回應，他上任時第一份簽署的公文，就是「不限廠牌，可以直接對中國有實質控制權的特定境外產品進行限制」。若非遭深綠質疑，外界恐還不知，數位部對於蔡政府「抗中」國策的配合，竟已達如此程度。

數位部雖然只成立一年，但嚴格說來，唐鳳自2016年8月起接任行政院政務委員、負責數位業務迄今已經7年時間。唐鳳曾被包裝成無所不能的天才IT大臣，但隨著疫情期間打造的網路工具被證明效果有限、與中共軍演並進的網攻在台灣網路耀武揚威，唐鳳也逐漸失去造神光環。而數位部成立後，唐鳳說要打造民主網路，又由不具數位背景的民進黨政治幕僚擔任政務次長，數位部也被譏為「網路真理部」。

一如轄下莫名其妙的「韌性建設司」、「民主網絡司」、「多元宇宙科」等單位，數位部這個本應基於專業成立的部會，沾染了太多政治與宣傳的色彩。花費大量人力物力成立的數位發展部，毫無疑問就是蔡政府組織改造失敗的範例。(轉載自聯合報社論)

詐騙 資安 個資外洩

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