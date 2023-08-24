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2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

台灣新聞組／台北24日電
台南「黃家蝦捲」。(取材自米其林官網)
台南「黃家蝦捲」。(取材自米其林官網)

《台灣米其林指南2023》星級餐廳名單將於8月31日揭曉，昨日率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單，今年總計有139間店家入選，包含台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家。其中台南進榜家數由去年的27家，大躍進至36家；在全台26家新進榜店家當中，更有10家位於台南，讓「美食之都」台南一吐去年怨氣。

台北獲選店家較去年減少12家，排隊名店「阜杭豆漿」、「陳董藥燉排骨」、梁記滷味、駱記小炒、老字號「永康牛肉麵」、宋廚菜館及「北平陶然亭」等，今年皆跌出榜外。

必比登推介是指「物有所值」的美食，所推薦的是「以合理價格提供三道菜美食」的餐廳。《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示：「第六版的《台灣米其林指南》必比登推介名單共有139個店家入選，涵蓋超過20種料理種類，這清楚地呈現了這個地方的多元與成熟，以及能同時擁抱創新與傳統的能力。」

台北今年有3家新入選，分別是素食餐廳「季風」、西式甜點餐廳「HUGH dessert dining」與台菜餐廳「小酌之家」。「季風」以純素料理，重新闡述客家飲食文化；「HUGH dessert dining」提供少見的甜點套餐，並依照時令進行菜單變化，評鑑為「食材依四季變更，各道甜品皆精美如藝術品」；「小酌之家」主打新鮮海釣漁獲，鮑魚燉烏骨雞湯是招牌菜色。

台中則有4家新入列，包括台菜餐廳「沙卡」，其招牌燒酒雞熱湯鮮甜，雞胸肉軟嫩；西式甜點「MINIMAL」將冰淇淋視作料理的主素材，透過冰品堆疊味覺變化；「老士官擀麵」麵條帶嚼勁，搭配秘製麻醬與肉燥，令人驚艷；「夜間部爌肉飯」彈嫩的五花肉肥而不膩，是店裡人氣不墜的招牌好料。

台南有10家新入選，分別為「阿文米粿」、「七股養蚵園家」、「好農家米糕」、「西羅殿牛肉湯」、創立一甲子的「黃家蝦捲」、傳承至第二代的「三好一公道當歸鴨」、以現點現做的新鮮海鮮聞名的「謝掌櫃」。此外還有海鮮餐廳「黑琵食堂」、「誠實鍋燒意麵」以及將歐陸料理技法融入台灣麵食的「吃麵吧」。

高雄今年有9家新入選，包括「昭明海產家庭料理」與「貳哥食堂」2家台菜餐廳、布農族原住民美食「阿香的廚房」、西式餐酒館「Apis Grill」。另外還有5家小吃，分別是「前金肉燥飯」、「侯記鴨肉飯」、「老爺美食館（鳳山）」、「廖記米糕」與「米院子油飯」。

特別的是，今年首度有2家西式的甜點店家入選，一家是台北的「HUGH dessert dining」，一家是台中米其林星廚林佾華主理的「MINIMAL」。

台北「季風」。(取材自米其林官網)
台北「季風」。(取材自米其林官網)
台中「夜間部爌肉飯」。(取材自米其林官網)
台中「夜間部爌肉飯」。(取材自米其林官網)
高雄「廖記米糕」。(取材自米其林官網)
高雄「廖記米糕」。(取材自米其林官網)

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