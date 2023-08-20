保瑞、晟德、鑽石生技…台灣生技業海外併購一波波

保瑞藥業斥資3850萬美元買下美國六項品牌藥，董事長盛保熙對海外併購策略方向更具信心。(記者謝柏宏／攝影)

台灣生技業海外併購成風潮，保瑞藥業去年併購安成藥業後，帶動今年上半年營收、獲利倍數成長，今年也將繼續進行海外併購，其餘包括晟德集團、鑽石生技、台康生技及美時化學製藥等，今年起也都有併購海外公司或藥品計畫。

保瑞成立至今僅17年，公司已有七次藥廠及藥物併購經驗，尤其去年「以小吃大」併購安成藥業後，帶動公司今年前七個月合併營收89.9億元(台幣，下同，約2.8億美元)，年增超過2倍；今年上半年獲利17.4億元，年增3.13倍，每股純益（EPS）22.54元，一舉超越去年全年獲利。

保瑞併購安成藥業綜效遠超預期，也讓董事長盛保熙對海外併購策略方向更具信心。保瑞日前宣布，將以3850萬美元購買艾威群集團旗下Almatica Pharma六項品牌藥美國市場所有權，保瑞有信心這次併購動作可在三年內回本。

盛保熙宣示，下半年將繼續尋找併購目標，小分子藥物廠、針劑廠及ADC（抗體藥物複合體）藥物公司都在評估範圍內。因為盛保熙多次海外併購成功經驗，本月底召開的行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC），也特別邀請他以「台灣生醫企業國際合作或併購機會」為題發表專題演講。

除了保瑞，晟德集團今年下半年也將啟動多項併購動作，首先是晟德持股三成的博晟生醫，為全球布局考量，正評估由日本 子公司Osteopharma併購日本當地製造廠，未來希望以「Made In Japan」為名將各項產品銷往全球；晟德持股兩成的永昕生醫，為布局ADC海外市場，也不排除在日本併購相關生產線。

此外，由中天生技集團、富邦金控、台新金控及潤泰集團共同成立的鑽石生技，預計今年9月19日掛牌上市。董事長路孔明說，鑽石生技上市後首要目標，是結合國內外金控、壽險 及基金資源，明年首季前集資100億至160億元成立併購與發展資金，包括創新科技及平台、首創及最佳藥物、高階醫材、創新藥、核酸藥等七大項目都是鑽石生技未來併購標的。

台康日前也表示，為擴大委託開發暨製造服務（CDMO）業務發展，評估今年在歐美市場完成一至二家細胞治療及生物藥物公司的併購，粗估併購金額逾40億元；另一家大廠美時指出，將啟動多項品牌藥的併購動作，讓美時由一家學名藥廠轉型為全方位綜合藥廠。

泰博為了擴大垂直整合，今年5月以6000萬元，取得菲律賓當地小型連鎖藥局 過半股權，目標是兩、三年內在菲律賓展店至200家。