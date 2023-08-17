我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

21歲AV女優考上台大 曾是資優生 拍A片是興趣

台灣新聞組／台北17日電
AV女優魏喬安。圖／摘自IG
AV女優魏喬安。圖／摘自IG

大學考試分發入學日前放榜，21歲AV女優魏喬安在推特貼出台灣大學人類學系錄取通知的截圖，開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，原來她曾是高中語言資優班的學生，喜歡哲學、心理學、社會學和人類學，還有在經營讀書會，算是AV女優界少見的學霸。

魏喬安貼文引起討論，網友回應「恭喜，真的很優秀」、「太厲害了」、「恭喜妳錄取全台第一學府，真的太厲害了。加油！妳是最強、最棒、最優秀的人」、「想在學校裡面巧遇」、「學長路過，真的好強」。

魏喬安曾在IG的QA問答中分享，工作以外的時間她是學生兼考生，所以她幾乎都在唸書，每周都會安排一定的唸書進度，為了練文筆，還經營寫作帳，她意外發現身邊朋友都很喜歡，可惜最近因為太忙停筆，打算考完試再打掉重練。至於為何會當AV女優，一是個人興趣，再來是工作彈性薪水又高，還有就是個人理念的實踐，認為情慾自由會讓人更有力量。

也有網友找出魏喬安IG裡的問答，魏自曝求學過程因遭家暴、老師性騷擾等身心狀態，所以她高中唸5年還沒畢業，21歲還在考大學，半工半讀報重考班，考前甚至還看了精神科與心理諮商。

坎坷過往也被網友留言祝福「有身心症跟家庭問題求學跟工作都不容易。希望一切順利。」；另外也有人提醒，台大人類學系學風保守，希望她能讓人類系有更豐富的觀點。

魏喬安貼出錄取通知截圖。(取材自推特)
魏喬安貼出錄取通知截圖。(取材自推特)
AV女優魏喬安。(取材自IG)
AV女優魏喬安。(取材自IG)
魏喬安分享自己的興趣愛好。(取材自IG)
魏喬安分享自己的興趣愛好。(取材自IG)

性騷擾 家暴 資優班

上一則

受不了婚姻 群創已婚處長自爆劈3女 還公開個資

下一則

台版「戰斧飛彈」 雄昇攻陸巡弋飛彈首曝光

延伸閱讀

「情慾自由讓人更有力量」 21歲AV女優考上台大

「情慾自由讓人更有力量」 21歲AV女優考上台大
「攻其不備」本尊控訴養父母 珊卓布拉克可能也遭殃？

「攻其不備」本尊控訴養父母 珊卓布拉克可能也遭殃？
北上廣的青旅裡 擠滿了找不到工作的青年

北上廣的青旅裡 擠滿了找不到工作的青年
「攻其不備」溫情藏黑幕？主角本尊控「養父母」撒謊

「攻其不備」溫情藏黑幕？主角本尊控「養父母」撒謊

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」