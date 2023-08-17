21歲AV女優考上台大 曾是資優生 拍A片是興趣

AV女優魏喬安。圖／摘自IG

大學考試分發入學日前放榜，21歲AV女優魏喬安在推特貼出台灣大學人類學系錄取通知的截圖，開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，原來她曾是高中語言資優班 的學生，喜歡哲學、心理學、社會學和人類學，還有在經營讀書會，算是AV女優界少見的學霸。

魏喬安貼文引起討論，網友回應「恭喜，真的很優秀」、「太厲害了」、「恭喜妳錄取全台第一學府，真的太厲害了。加油！妳是最強、最棒、最優秀的人」、「想在學校裡面巧遇」、「學長路過，真的好強」。

魏喬安曾在IG的QA問答中分享，工作以外的時間她是學生兼考生，所以她幾乎都在唸書，每周都會安排一定的唸書進度，為了練文筆，還經營寫作帳，她意外發現身邊朋友都很喜歡，可惜最近因為太忙停筆，打算考完試再打掉重練。至於為何會當AV女優，一是個人興趣，再來是工作彈性薪水又高，還有就是個人理念的實踐，認為情慾自由會讓人更有力量。

也有網友找出魏喬安IG裡的問答，魏自曝求學過程因遭家暴 、老師性騷擾 等身心狀態，所以她高中唸5年還沒畢業，21歲還在考大學，半工半讀報重考班，考前甚至還看了精神科與心理諮商。

坎坷過往也被網友留言祝福「有身心症跟家庭問題求學跟工作都不容易。希望一切順利。」；另外也有人提醒，台大人類學系學風保守，希望她能讓人類系有更豐富的觀點。