黑白集／25億球場78億公路 屏東擔得起蘇貞昌恩賜?

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，獲得81億元補助，國民黨對此事大加批評。(翻攝自蘇貞昌臉書影片)

高雄申請3000萬元(台幣，下同，約93萬8703美元)整建前鎮漁港，蘇貞昌卻主動加碼為81億，各界驚到落下頦。但好康不止高雄，屏東將蓋出全台最貴的25.8億元棒球場，為其他棒球場經費的2到4倍；一翻決策史，也是前蘇揆之「恩賜」。

兩年前，屏東縣府趁著高鐵南延計畫過關，申請在高鐵預定地旁打造「體育休閒園區」，並興建一座國際級棒球場。蘇貞昌二話不說，當即裁示「把餅做大」，要蓋就蓋最好的，要把棒球場打造成「全國首座高鐵直達的國際級棒球場」。

得到蘇貞昌的寵愛，卻未必是福。中央補助地方體育設施的上限為5億元，儘管蘇貞昌為屏東加 碼到7.5億元，但地方自籌款仍高達18.3億元，這對屏東是一大負擔。這裡作為職棒場地的頻率甚低，平均觀眾頂多三、五千人：要砸大錢打造容納1萬5000人的球場，不嫌不切實際嗎？

就像屏鵝公路，也是蒙蘇貞昌照顧故鄉之賜，半年狂燒78億元，除了超支30億，還讓民眾罵翻天。

這裡不只是浮華或浪費與否的問題而已，而是更嚴重的「人治」禍害。一個閣揆僅憑個人好惡，任意增刪公共建設，選擇性對特定縣市加碼經費，卻不考慮資源分配是否公平、專業把關是否足夠、地方財政能力是否足夠。最後留下爛攤，要誰收拾？

酷吏很可怕，突然仁慈的酷吏更可怕！(轉載自聯合報)