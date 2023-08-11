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台上半年實質總薪資 近7年首見衰退

記者陳素玲、葉卉軒／台北11日電
主計總處公布6月受雇員工人數及薪資狀況，今年上半年全體受雇員工實質總薪資年減0.73%，是七年來同期首次實質總薪資負成長。（本報資料照片）
主計總處公布6月受雇員工人數及薪資狀況，今年上半年全體受雇員工實質總薪資年減0.73%，是七年來同期首次實質總薪資負成長。（本報資料照片）

主計總處昨日發布6月受雇員工人數及薪資狀況，今年上半年（1至6月）全體受雇員工經常性薪資平均為4萬5357元（台幣，下同，約1428美元），較上年同期增加2.47%，總薪資平均為6萬2008元，年增1.57%，剔除物價後，實質經常性薪資年增0.14%，但實質總薪資則年減0.73%，是七年來同期首次實質總薪資負成長。

台灣出口衰退也反映在製造業就業狀況，6月製造業受雇員工人數年減3.3萬人，為近14年同月最大減幅，是金融海嘯之後最大減幅，顯示出口衰退，景氣不佳也開始衝擊就業市場。

主計總處表示，除了通膨因素，也因景氣放緩，製造業總薪資年增幅不佳，獎金發放幅度也較去年低。

6月底工業及服務業全體受雇員工816.4萬人，月減3000人，以製造業減少5000人最多；若與上年同月底比較，年增2.2萬人。上半年受雇員工人數平均為816.7萬人，年增1.7萬人，各行業中，住宿及餐飲業年增8000人，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業各增7000人及4000人，製造業則減少1.2萬人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，6月製造業受雇員工人數月減5000人，年減3.3萬人，是14年來最大減幅，上次發生製造業受雇員工人數大減則是在金融海嘯時期，當時年減逼近20萬人。

根據主計總處資料顯示，製造業受雇員工人數今年1至6月分別年減2000人、1000人、6000人、1萬人、1.9萬人、3.3萬人，確實已有擴大趨勢，至於這個減幅是否會在未來進一步擴大？陳惠欣說，目前無法判斷，仍需繼續觀察。

陳惠欣表示，5月因汽車零組件業者有急單效應，使製造業加班工時有回升現象，6月則未能持續部分廠商的急單效應，仍受到全球終端需求疲弱影響，製造業加班工時呈現年減0.4小時，而製造業工時則是自去年7月開始連續數個月都呈現年減，今年5月年增0.8小時，6月則未能延續，僅短暫彈升。

調查顯示，累計1至6月全體受雇員工經常性薪資平均4萬5357元，較上年同期增加2.47%，剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.14%，實質總薪資5萬6753元，年增1.57%，扣除物價後，實質總薪資年減0.73%，是2016年以來同期首次實質總薪資負成長。

目前主要機構普遍預測景氣可望今年第四季復甦。不過陳惠欣說，廠商遇到景氣變化，會先以調整工時因應，受雇員工人數反映會稍慢一點點。

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