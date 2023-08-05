我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

未能到庭證人 證言可當證據 合憲

記者王宏舜、林孟潔／台北5日電

被控教唆殺害兩名警察的王信福遭判死刑定讞，因遲遲未執行，71歲的他成為最老死囚，他主張刑事訴訟法未到庭證人的警詢筆錄得為證據，但多位關鍵證人已遭槍決，無法接受被告反詰問，聲請法規範解釋。憲法法庭認為，條文是為發現真實，而不得不將未到庭證人的法庭外陳述採為證據，固然減損被告防禦權，但實屬例外規定，判條文合憲。

刑事訴訟法第159條之三第一款、第三款分別規定，被告以外之人於審判中，有「死亡」或「滯留國外或所在不明而無法傳喚或傳喚不到」等情形，其在檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，經證明具有可信的特別情況，且為證明有犯罪事實存否，得為證據。

本件主案聲請人黃峯清主張，指控他販毒的楊姓男子在警詢筆錄時未錄音，法院審理時也沒有傳喚楊男出庭作證，同樣認為判決違法，有違憲之虞。

除黃峯清和王信福，犯下強制性交而故意殺人的死囚沈鴻霖、製造安非他命的郭哲男、販賣海洛因的賴瑞祥也聲請釋憲，憲法法庭併案審理。

憲法法庭判決指出，未經被告當庭對質、反詰問的證人，於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，不得為法院論斷被告有罪的唯一或主要證據，如此才能平衡發現事實的重大公益與被告公平審判權。憲法法庭不認為該條文有牴觸憲法第八條正當法律程序原則、以及第16條訴訟權保障。

大法官黃昭元、謝銘洋出具不同意見書，指判決理由對比釋字789號解釋，對傳聞證據的證據能力採更寬鬆的標準，無異是雲淡風輕輕輕關上聲請人的程序救濟之門。包括死刑在內的重大案件，認定有罪的證據必須達「無合理懷疑」的程度，才具有證明力，「畢竟人命關天」。

刑事訴訟 大法官

上一則

技職和實務脫節？學者籲設黑手大學

下一則

麻生太郎7日偕議員訪台 將會蔡賴唁李登輝

延伸閱讀

紐時分析：川普被定罪 仍能參選總統

紐時分析：川普被定罪 仍能參選總統
川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看
川普第3度遭刑事起訴 憲法「3參選資格」無礙他拚2024

川普第3度遭刑事起訴 憲法「3參選資格」無礙他拚2024
出生公民權 共和黨聯邦眾議員提案喊廢除

出生公民權 共和黨聯邦眾議員提案喊廢除

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
李登輝（右）與宋楚瑜曾情同父子。（本報系資料照片）

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款「惡人都是我在當」

2023-07-30 09:35

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟