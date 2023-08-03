中颱卡努襲台 北北基宜停班課 中南部雨勢恐超過北部

卡努颱風最新動態 製表／邱瓊玉

中颱卡努來勢洶洶，中央氣象局2日下午5時30分發布陸警，雙北、基隆及宜蘭都納入警戒區，預估3日中午前後，暴風圈將觸及東北角陸地，北部雨勢加劇、中南部雨勢也轉趨明顯，3日晚至4日早上影響最顯著，最快4日上半天，台灣本島脫離暴風圈。雙北、基隆、宜蘭等4縣市昨宣布，3日停班停課。

氣象局預報員廖經翔表示，外圍環流2日已為北部帶來間歇性陣雨，降雨逐漸由北而南擴展，3日西半部都會降雨，其中北部雨勢將加劇，東半部則因外圍環流沉降，3日仍有機會達35至36度高溫。

廖經翔說，3日晚至4日早上，是卡努颱風距離台灣最近的時刻，影響相對明顯，降雨主要集中在中部以北平地、南部山區，降雨型態以陣雨或雷雨為主，雨勢有機會達大雨等級，西半部山區則有局部豪雨。

廖經翔表示，3日晚至4日早上也是風力影響明顯的時間點，包括基隆北海岸、東北角、恆春半島、蘭嶼綠島，有接近11級陣風。基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、馬祖，也易有長浪發生。

中央氣象局預報員朱美霖表示，颱風目前在台灣東北部近海一帶滯留打轉，推估4日上半天，颱風會隨著導引氣流往東北移動，逐漸遠離台灣，但因路徑變數大，氣象局持續關注動態。不過儘管颱風雖漸遠，但受西南風環境影響，中南部全天有不定時短暫陣雨或雷雨，但降雨強度較颱風期間稍減，其他地區偏向午後雷陣雨。

卡努颱風不僅打亂交通，台灣也有多處景點關園封閉，適逢大潮，沿岸地勢低窪地區都可能受影響。其中宜蘭縣龜山島2日起封島3天，太平山國家森林遊樂區2日下午4時起，預警性休園到8月4日，基隆嶼等觀光 據點明、後兩天封閉。今離島、兩岸船班共有10航線、42航次停航。航空部分，3日也有多班航班延後或取消，台鐵 中午前維持正常行駛。

公路總局表示，受外圍環流影響，中、北部山區有豪雨發生機率，預警首波影響路段共10處，包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路西部路段）、台9線（北宜公路）、台9甲線（烏來路段）、台61線（西濱 公路）、台8線（中橫公路）、台14線（埔霧公路）、台14甲線（合歡山公路）、台20線（南橫公路）、台29線（那瑪夏至五里埔）等。

氣象局3日上午指出，中度颱風卡努在台北的東北東方約360公里之海面上，向西緩慢移動，深夜最靠近台灣，再向東北緩慢前進，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

氣象局預報員徐仲毅指出，卡努近中心最大風速為每秒45公尺，暴風半徑仍為280公里，隨著颱風接近，風力增強、風浪偏大，且雨勢也會增加。

徐仲毅指出，目前基隆、北海岸及各地山區降雨較大，北部降雨會持續，到了晚上西南部的雨會加劇，會很驚人，甚至超過北部，山區甚至有豪雨。

氣象局也發布陸上強風特報，今日蘭嶼及綠島有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角(含宜蘭頭城鎮)有10至11級強陣風，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，大台北地區、宜蘭、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。