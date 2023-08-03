我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

中颱卡努襲台 北北基宜停班課 中南部雨勢恐超過北部

台灣新聞組／台北3日電
卡努颱風最新動態 製表／邱瓊玉
卡努颱風最新動態 製表／邱瓊玉

中颱卡努來勢洶洶，中央氣象局2日下午5時30分發布陸警，雙北、基隆及宜蘭都納入警戒區，預估3日中午前後，暴風圈將觸及東北角陸地，北部雨勢加劇、中南部雨勢也轉趨明顯，3日晚至4日早上影響最顯著，最快4日上半天，台灣本島脫離暴風圈。雙北、基隆、宜蘭等4縣市昨宣布，3日停班停課。

氣象局預報員廖經翔表示，外圍環流2日已為北部帶來間歇性陣雨，降雨逐漸由北而南擴展，3日西半部都會降雨，其中北部雨勢將加劇，東半部則因外圍環流沉降，3日仍有機會達35至36度高溫。

廖經翔說，3日晚至4日早上，是卡努颱風距離台灣最近的時刻，影響相對明顯，降雨主要集中在中部以北平地、南部山區，降雨型態以陣雨或雷雨為主，雨勢有機會達大雨等級，西半部山區則有局部豪雨。

廖經翔表示，3日晚至4日早上也是風力影響明顯的時間點，包括基隆北海岸、東北角、恆春半島、蘭嶼綠島，有接近11級陣風。基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、馬祖，也易有長浪發生。

中央氣象局預報員朱美霖表示，颱風目前在台灣東北部近海一帶滯留打轉，推估4日上半天，颱風會隨著導引氣流往東北移動，逐漸遠離台灣，但因路徑變數大，氣象局持續關注動態。不過儘管颱風雖漸遠，但受西南風環境影響，中南部全天有不定時短暫陣雨或雷雨，但降雨強度較颱風期間稍減，其他地區偏向午後雷陣雨。

卡努颱風不僅打亂交通，台灣也有多處景點關園封閉，適逢大潮，沿岸地勢低窪地區都可能受影響。其中宜蘭縣龜山島2日起封島3天，太平山國家森林遊樂區2日下午4時起，預警性休園到8月4日，基隆嶼等觀光據點明、後兩天封閉。今離島、兩岸船班共有10航線、42航次停航。航空部分，3日也有多班航班延後或取消，台鐵中午前維持正常行駛。

公路總局表示，受外圍環流影響，中、北部山區有豪雨發生機率，預警首波影響路段共10處，包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路西部路段）、台9線（北宜公路）、台9甲線（烏來路段）、台61線（西濱公路）、台8線（中橫公路）、台14線（埔霧公路）、台14甲線（合歡山公路）、台20線（南橫公路）、台29線（那瑪夏至五里埔）等。

氣象局3日上午指出，中度颱風卡努在台北的東北東方約360公里之海面上，向西緩慢移動，深夜最靠近台灣，再向東北緩慢前進，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

氣象局預報員徐仲毅指出，卡努近中心最大風速為每秒45公尺，暴風半徑仍為280公里，隨著颱風接近，風力增強、風浪偏大，且雨勢也會增加。

徐仲毅指出，目前基隆、北海岸及各地山區降雨較大，北部降雨會持續，到了晚上西南部的雨會加劇，會很驚人，甚至超過北部，山區甚至有豪雨。

氣象局也發布陸上強風特報，今日蘭嶼及綠島有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角(含宜蘭頭城鎮)有10至11級強陣風，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，大台北地區、宜蘭、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。

中颱卡努來襲，北台灣2日降雨轉趨明顯，預估暴風圈3日觸陸。(記者季相儒／攝影)
中颱卡努來襲，北台灣2日降雨轉趨明顯，預估暴風圈3日觸陸。(記者季相儒／攝影)
北北基宜宣布3日停班停課後，大批民眾跑到超市採買。(記者林澔一／攝影)
北北基宜宣布3日停班停課後，大批民眾跑到超市採買。(記者林澔一／攝影)

西濱 台鐵 觀光

上一則

侯友宜結束訪日行 72小時見36國會議員

下一則

郭台銘若參選 柯文哲：我當選機率0 賴清德已可開香檳

延伸閱讀

颱風卡努橫掃沖繩 致1死43傷近20萬戶停電

颱風卡努橫掃沖繩 致1死43傷近20萬戶停電
北京暴雨為何那麼可怕？官方：降雨量創140年來最高值

北京暴雨為何那麼可怕？官方：降雨量創140年來最高值
颱風「卡努」外圍環流開始影響上海 街上行人匆忙躲雨

颱風「卡努」外圍環流開始影響上海 街上行人匆忙躲雨
颱風來襲竟好發這疾病 醫：做好3件事格外重要

颱風來襲竟好發這疾病 醫：做好3件事格外重要

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

2023-07-27 02:24
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成