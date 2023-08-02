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勞動基金6月大賺1780億 去年虧損補回

記者葉冠妤／台北2日電

勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，截至今年6月底，勞動基金整體規模為5兆8648億元(約1854.8億美元)，6月單月收益數1780.8億元(台幣，下同)，創勞金局成立以來單月進帳第三高紀錄，今年上半年收益數4709.8億元、收益率8.59%，去年全年虧損3529億元全數補回。勞金局副局長劉麗茹預估，7月收益將持續正成長。

劉麗茹表示，今年上半年金融市場震盪，但相關指標表現強勁，國內外股債齊揚，6月單月收益數1780.8億元是今年來最好表現；勞金局成立以年單月收益第一高是2020年11月的2402.3億元、第二高是去年11月的1913.2億元。

劉麗茹說，近期最熱的AI概念股廣達擠進第四名，占比3.08%，在持有同樣股數情況，個股股價上漲，持股占比排名就會往前，並不代表持股增加。以廣達為例，今年上半年股價翻倍、漲幅高達110%，因此擠進新制勞退前十大持股。

整體勞動基金截至今6月底止規模為5兆8648億元，評價後收益數為4709.8億元，收益率8.59%，6月單月收益數為1780.8億元。

其中，新制勞退基金規模3兆7878億元，收益數3067億元，收益率8.38%；舊制勞退基金規模9988億元，收益數為857.7億元，收益率10%；勞保基金規模8631億元，收益數754.7億元，收益率10%。受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為5023億元，收益數419.7億，收益率9.54%。

劉麗茹指出，全球通膨趨緩，製造業面臨去化庫存壓力，但就目前來看，7月股債還是上揚格局，收益數仍會是正成長，水位可望持續往上走。不過，金融市場變化震盪難免，因此勞金局投資採穩健布局，分散投資風險。

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