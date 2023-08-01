推動行人零死亡 民團8月20日遊行 提5大訴求

行人零死亡推動聯盟、台灣障礙者權益促進會、消防員工作權益促進會等團體7月31日齊聚立法院群賢樓外，舉行820還路於民大遊行記者會，提出5大訴求，邀請各政黨代表、總統參選人參加。(記者蘇健忠／攝影)

台灣每年約3000人死於交通事故，行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行。聯盟昨天公布5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓考制等，希望中央和地方痛定思痛，齊心打造有尊嚴的步行環境。交通部長王國材說，5大訴求與交通部立場一致，聯盟的建議，若有合適措施會納入施政參考。

昨天記者會上，有輪椅族、家長推著嬰兒車等也來聲援，在立法院群賢樓外，行人零死亡推動聯盟偕同台灣親子 共學教育 促進會等民團與跨黨派立委，公布5大訴求，包括健全人行設施，向地方政府、營建署喊話「人人有路走」，還我實體人行道、優化路口、道路瘦身減車速等。

另3項則是改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路，以及重建交通法制，喊話立法院下會期優先排審「交通安全基本法」，另制定具強制力、具體保障行人空間的道路設計規範，如人行道寬度下限、施作材質防滑係數低限等。

第5項則是以縣市為單位推動零死亡願景，尤其六都首長率先制定市內交通政策、道路優先保護行人，另於市區選定人流聚集道路試辦「開放街道」，每周固定時段禁止機動車流通行，還路於民。

發起人YC表示，愈多人支持交通改革，當聲音大到政府不得不面對時，就不必等100年，邀請各界一起上凱道遊行，不再忍受惡劣交通環境，還給行人一條安全的路。

消防員權益促進會理事張詠惟指出，去年消防隊出勤緊急救護高達130萬人次，其中竟高達3成、約30萬人次是因車禍送醫；第一線人員見過太多不必要道路死傷，造成消防人力資源消耗，政府不能夠再漠視交通平權 ，亟需改革。

交通部長王國材昨天表示，民團訴求尊重行人路權，讓行人走行穿道有充分路權，避免受傷害，與交通部立場一致，交部在工程、教育、執法與監理也朝此方向推動；若政府作為有不足之處，對民團指教、建議虛心檢討，合適措施亦會納施政參考。