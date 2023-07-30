台中最美獨立書店 十年一諾終究熄燈

台中市烏日區溪尾里被稻田包圍的獨立書店羅布森書蟲房吹熄燈號。(圖：羅布森書蟲房提供)

專做樓梯升降椅的羅布森企業董事長汪世旭當年在台中市烏日區溪尾里的田中央開獨立書店 「羅布森書蟲房」，要為在地種一顆閱讀種子，並許諾10年不關店，這家號稱台中最美的森林系獨立書店，在大環境不佳的條件下存活滿10年，30日吹熄燈號。汪世旭說，十年一諾他做到了，接下來他許諾要捐出台幣億元級圖書館 ，已在籌畫、選址，最快3年半蓋好。

台中市文化局長陳佳君表示，與汪世旭接觸過，但尚未談及圖書館捐贈細節，很感謝企業支持閱讀硬體，也期盼在軟體上多挹注資源。

汪世旭說，10年前他許諾要成為全世界最美書店之一，且至少10年內不關店，一路走來，經營獨立書店很有趣，但不容易，經歷轉型、疫情 、遷址等，共投入逾8000萬台幣（約265萬美元），最開心的是，這顆閱讀的種子已生根發芽、茁壯成樹，很多孩子放下3C產品，重拾紙本閱讀樂趣與美好。

羅布森書蟲房2013年開幕，剛開始只賣1200冊書，選書以「台灣美好事物」為主體，採複合餐飲模式，並播放台灣歌謠，「店裡的低銷是1本書」，書香、咖啡香吸引各地遊客慕名而來。

汪世旭說，書店因交通不便，加上進書量少，找10家書商僅一家願意合作，運費進價遠高於同業，他當初承諾10年不關，還從本業提撥1000萬元打算撐10年，沒想到營運3年就用完了，如今原址成為中興大學人社中心與伯拉罕共生照顧勞動合作社溪尾里共生據點。