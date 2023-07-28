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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

互動頻 台中災害應變會議 AIT觀摩

台灣新聞組／台中28日電
台中市長盧秀燕昨主持災害應變中心會議，美國在台協會（AIT）派6人團隊到場觀摩，會後盧主動與美方代表握手寒暄。（記者黃仲裕／攝影）
台中市長盧秀燕昨主持災害應變中心會議，美國在台協會（AIT）派6人團隊到場觀摩，會後盧主動與美方代表握手寒暄。（記者黃仲裕／攝影）

中颱杜蘇芮襲台，台中市長盧秀燕昨天主持災害應變中心會議，美國在台協會（AIT）派六人團隊、我國防部派五人陪同觀摩。盧秀燕說，盼台美未來在天災預防能加強合作。AIT 4月才派員參加台中的民安演習，與中市府互動頻繁。學者認為，美藉此評估台灣民防動員，也代表看好盧秀燕未來發展。

AIT回應，「對特定的合作、互動，以及訓練等沒有回應」，但AIT對台灣的支持，以及在防衛關係上維持一致對抗目前中華人民共和國所釋出的威脅；AIT對台灣的承諾堅若磐石，持續對維持台海情勢，和區域和平與穩定做出貢獻。

盧秀燕到場時與美方代表點頭致意，隨即主持會議，會後握手寒暄。盧秀燕說，颱風是全球一命，AIT透過消防署詢問，首選就到台中市；中市府與AIT有很多交流，各國加強聯繫是好事。

美方是否有意到台中觀摩萬安演習？中市府未明確回應，新聞局長鄭照新說：「來者是客，歡迎客人進行各種領域與形式的交流。」

東海大學政治系教授張峻豪表示，歷任總統大選都喊「決戰中台灣」，加上國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，外界對盧秀燕充滿期待，美方訪問頻率提高，代表看好盧未來發展，也藉機觀察中台灣選情。

國民黨立委江啟臣說，台美交流往地方扎根，六都首長都是美方加強互動對象；台中市是人口第二大城，又有台積電、台中港二接等重要設施，美方關切台灣安全問題，藉此觀察地方民防動員，也傳達將台灣當成夥伴關係的訊息。

民眾黨立委參選人蔡壁如說，AIT參與災害應變會議或演習，交流非常正面。民進黨立委張廖萬堅表示，盧是國民黨內實力派地方首長，自然會列入AIT的觀察。

中市府與美方近一年來互動頻繁，AIT處長孫曉雅去年7月訪問台中，今年3月到市府拜會盧；今年4月民安演習AIT派員到台中觀摩，美國商會4月邀請盧秀燕參加謝年飯，席間與AIT主席羅森伯格相談甚歡。

AIT 國民黨 孫曉雅

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