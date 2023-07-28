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勞團：勞保年改空轉 給付不足瀕破產 政院：持續撥補

記者葉冠妤、鄭媁／台北28日電
勞保年金給付保障恐不足 製表／葉冠妤
勞保年金給付保障恐不足 製表／葉冠妤

勞保基金去年潛藏負債近12兆(台幣，下同，約3837億美元)，恐於2028年破產，工鬥團體不滿勞保年金給付金額不足支應勞工退休生活所需，且政府對勞保年金改革毫無進度，昨天在行政院前舉行記者會，嗆聲行政院6年來沒動作，空轉、失職，沒幫勞工做事，更提出設基礎年金讓退休勞工有基本保障的訴求。

行政院發言人林子倫說，政府從2020年起持續撥補勞保基金，從200億元提高450億元，疫後特別預算也增加300億元挹注，明年規畫提撥1000億元，未來持續辦理；各界提到的勞保制度，會請勞動部持續蒐集溝通，在兼顧保障目的、公平性原則下通盤研議，尋求共識，保障勞工保險權益。

中華電信工會罷工小組召集人莊福凱表示，截至去年底，全台159萬領勞保年金的退休勞工，高達98萬、61%的人月領不到2萬元，17萬人、逾10%領不到1萬元；主計總處調查，2021年平均每人每月消費支出為2萬3000餘元，等於多數勞工的老年給付不夠支應生活開銷，退休後可能須兼差賺錢，也造成長照或社會亂象。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，行政院長陳建仁曾任國家年金改革委員會召集人，應該要面對問題，盡快啟動勞保年金改革，總統參選人也應提出勞保年改政見，相信工鬥團體很快會到各參選人服務處嗆聲。

工鬥團體抱怨現有勞保年金給付金額不足以支付退休生活，要求各黨總統參選人對攸關千萬勞工退休生活的勞保年改表態，「哪一個參選人能提出足以保障勞工退休基本需求的年改方案，擁有台灣最多選票的勞工就會支持」。賴清德陣營表示，會持續向社會各界徵詢及溝通，解決問題，但侯友宜、柯文哲陣營都批評執政黨只會動用公帑撥補，治標不治本。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，在野黨不斷呼籲要有改革規畫，但民進黨完全執政近8年，始終沒提出具體方案，諸多勞動政見更是一再跳票。

民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，勞保議題應從制度上解決，行政院長陳建仁也承認即使政府明年撥補1000億元，也只能讓勞保延後破產2至3年；民進黨在勞保改革上的態度相當消極，唯有盡速推行年金改革、減緩高物價問題，才能真正改善勞工生活水平。

工鬥團體拋出政府設立基礎年金訴求，台大社會系退休教授薛承泰認為方向正確，但如何結束舊制度而重新開始？淡江大學風險管理與保險學系郝充仁則認為，只要訂出漸進式期程，讓國保、勞保制度內涵慢慢趨近，進行制度性整合，基礎年金雛形就差不多出來了。

薛承泰表示，勞保投保人數是軍公教16倍，軍保、公保財務危機相對不嚴峻，規模也不如勞保大，蔡政府上任後只敢找軍公教當替死鬼，改革根本玩假的，「七年前即預言蔡政府不敢動勞保，果然應證。」

郝充仁表示，每次總統大選就是調整國家體質的時間點，接下來選上總統的人，任內勢必會遇到勞保破產，一定要給個交代。

勞工 退休 年金改革

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