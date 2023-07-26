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新聞評論／前瞻變錢坑 鄭文燦誑語「經濟變好」

聯合報社論
行政院副院長鄭文燦說，如果不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候，經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。（記者胡經周／攝影）
行政院副院長鄭文燦說，如果不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候，經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。（記者胡經周／攝影）

蔡政府推動八年8800億元（台幣，下同，約282.2億美元）的前瞻建設計畫，如今六年過去，卻未見明顯成效；但多個地方政府抱怨必須背負5000多億元的自籌款，未來營運維修費用更是無底洞。行政院副院長鄭文燦被問及此事竟答稱，蔡總統執政使國家財政和經濟變好，所以有能力做許多大建設：若不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候及兩次百年大旱，一定無法度過。如此大言不慚，彷彿和人民活在平行時空，沒有一點真實感。

先談蔡政府「使台灣經濟變好」一事，在鄭文燦眼裡，似乎看不到當下的經濟真相。至今年6月為止，台灣出口已連續十個月衰退，跌幅多在兩成以上，創14年來最慘；工業生產指數則是「連13黑」，為13年來最慘；外銷接單「連十黑」，是13年來最慘。看到這些數字，鄭文燦還能大剌剌說「經濟變好」，真是睜眼說瞎話。

再檢視政府撒大錢的前瞻建設，六年過去，人民究竟享受到什麼建設「成果」？前瞻建設計畫最初規畫為五大領域，包括綠能、數位、水環境、軌道及城鄉建設等；其後，又增加了食安、少子化及人才培育三項，一共是「八大建設」。光看這些建設名稱，民眾是否覺得自己的生活受到了什麼前瞻眷顧，而變得更好？

以綠能建設為例，主要內容在配合蔡政府的能源轉型政策，加強風電及光電的基礎設施和儲能設備，從而提高台灣綠能發電比重至20%，總經費計400億元。但六年執行下來，綠能建設成果遠不如預期，今年前四月再生能源占比不到9%，其中太陽光電占4.16%，風電占2.25%，其餘為水力發電。蔡政府去年因而下修綠能占20%的目標，減為15%。但即使降低目標，要在2025年達成目標仍無可能。

再看數位建設的成績。其主要內容在加強資安基礎建設、產業數位轉型、人工智慧及5G建設等，蔡總統並在其第二任將數位建設經費占比由5%提高至16%，由450億元增加至950億元。但六年來人們看到的，卻是政府及民間部門的個資不斷遭到入侵或整批竊取，國家「資安」形同不設防。尤其詐騙集團伎倆日新月異，蔡政府雖成立了數位部，連同金管會、NCC都束手無策。至於經費投入最多的5G建設，電信業者雖迅速搶蓋基地台，但消費者的滲透率卻僅兩成多，未激起民眾使用的意願。

地方政府怨言最多的，則是軌道建設及各種城鄉建設的後遺症。當初，中央以「見者有份」的姿態要求地方自提建設，導致各地一窩蜂爭搶，唯恐落於人後。尤其輕軌已是過時的交通方式，鐵道的立體化改建也非資源最佳投入方式，但前瞻的補貼卻引發地方不合時宜的開發參與，地方政府需自籌的經費高達5000多億元，如今成為財務不可負荷之重。

此外，台灣食安問題累累，而前瞻的食安建設連要建個「食品藥物國家級實驗大樓」都流標六次，去年方才動工：新北幼兒園餵藥事件都喧騰逾月方見分曉，食安前瞻了什麼？再如政府將水利會收歸國有，農民卻因連年乾旱一再被迫休耕離農，前瞻水環境建設發揮了什麼效用？而台灣新生兒人數創下歷史新低，難道也是「少子化建設」的目的？

最知名的「錢沾」建設，莫過於粗製濫造卻迄今無法啟用的新竹棒球場，它代表了蔡政府的浮華和民進黨的不老實。耗費8000多億的前瞻建設不僅淪為錢坑，它也透支了下任政府的用度，提前揮霍了下一代的願景。鄭文燦還在那裡夸夸其談，難道吹牛都不必打草稿？

綠能 5G 資安

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