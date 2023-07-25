我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

幾米沉浸式互動畫劇巡迴展 北京開跑

台灣新聞組／即時報導
兩岸團隊跨界合作打造幾米畫劇展亮相北京今日美術館。圖為《遺失的幾米世界》沉浸式互動畫劇展現場一景。（新華社）
兩岸團隊跨界合作打造幾米畫劇展亮相北京今日美術館。圖為《遺失的幾米世界》沉浸式互動畫劇展現場一景。（新華社）

《遺失的幾米世界》沉浸式互動畫劇展近日亮相北京今日美術館，開啟巡迴展旅程。

該展精選台灣繪本作家幾米五部代表作，集結兩岸團隊跨界合作，歷經三年醞釀籌備，為觀眾打造出充滿想像力與體驗感的多重故事情境。

新華社報導，幾米是兩岸讀者熟知和喜愛的繪本作家，1998年開始持續推出《森林裡的祕密》《微笑的魚》《向左走·向右走》《月亮忘記了》《地下鐵》等作品，其創作風格溫暖清新，詩意的畫面、細膩的筆觸、豐富的色彩、簡潔的文字共構出撫慰人心的故事。

該展以「擁有與失去」為主題，將繪畫與戲劇結合，運用幾米繪畫中的故事場景、情節、角色、文字等元素，打造10個平行敘事空間，以數字科技、互動裝置、表演藝術搭配畫作、雕塑、影像與聲音，為觀眾提供沉浸式觀展體驗。

展場還設置DIY互動體驗區，展期內將舉辦論壇、工作坊和音樂演出等活動。

該展由北京保利劇院管理有限公司及其業務子公司保利斯特朗聯合多家企業單位共同投資製作，邀請來自台灣的資深舞美製作人范朝煒擔任總策展人、台灣導演李小平擔任總導演顧問、台灣音樂人陳建騏擔任音樂聲音設計，還有大陸青年創作人才加入。

三年來，兩岸團隊悉心創作，讓該展得以呈現於觀眾面前。

北京保利劇院管理有限公司總經理姚睿表示，該展是在兩岸團隊融合創意中形成的，兩岸同文同種，在文化藝術方面的合作有天然優勢。希望今後能與更多台灣優秀文化藝術類IP合作，搭建文化交流、青年交流平台，聯手將文化精品推向國際舞台。

該展在北京將持續到10月8日，後續則預計在5年內赴上海、南京、武漢、深圳、廈門、福州、重慶、香港、台北等城市巡展。

北京 雕塑 投資

上一則

消防夫妻勒索麥當勞7060萬 高院重判夫6年半

下一則

漢光演習 陸軍八里沿岸構築反裝甲工事

延伸閱讀

秦剛神隱滿月 人大任免案將揭曉下落？

秦剛神隱滿月 人大任免案將揭曉下落？
台駐美代表處投書華爾街日報 駁陸方論述罔顧現實

台駐美代表處投書華爾街日報 駁陸方論述罔顧現實
撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過
金融時報：台灣即便避免戰爭 仍會遭中國軍事施壓

金融時報：台灣即便避免戰爭 仍會遭中國軍事施壓

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高