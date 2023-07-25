幾米沉浸式互動畫劇巡迴展 北京開跑

兩岸團隊跨界合作打造幾米畫劇展亮相北京今日美術館。圖為《遺失的幾米世界》沉浸式互動畫劇展現場一景。（新華社）

《遺失的幾米世界》沉浸式互動畫劇展近日亮相北京 今日美術館，開啟巡迴展旅程。

該展精選台灣繪本作家幾米五部代表作，集結兩岸團隊跨界合作，歷經三年醞釀籌備，為觀眾打造出充滿想像力與體驗感的多重故事情境。

新華社報導，幾米是兩岸讀者熟知和喜愛的繪本作家，1998年開始持續推出《森林裡的祕密》《微笑的魚》《向左走·向右走》《月亮忘記了》《地下鐵》等作品，其創作風格溫暖清新，詩意的畫面、細膩的筆觸、豐富的色彩、簡潔的文字共構出撫慰人心的故事。

該展以「擁有與失去」為主題，將繪畫與戲劇結合，運用幾米繪畫中的故事場景、情節、角色、文字等元素，打造10個平行敘事空間，以數字科技、互動裝置、表演藝術搭配畫作、雕塑 、影像與聲音，為觀眾提供沉浸式觀展體驗。

展場還設置DIY互動體驗區，展期內將舉辦論壇、工作坊和音樂演出等活動。

該展由北京保利劇院管理有限公司及其業務子公司保利斯特朗聯合多家企業單位共同投資 製作，邀請來自台灣的資深舞美製作人范朝煒擔任總策展人、台灣導演李小平擔任總導演顧問、台灣音樂人陳建騏擔任音樂聲音設計，還有大陸青年創作人才加入。

三年來，兩岸團隊悉心創作，讓該展得以呈現於觀眾面前。

北京保利劇院管理有限公司總經理姚睿表示，該展是在兩岸團隊融合創意中形成的，兩岸同文同種，在文化藝術方面的合作有天然優勢。希望今後能與更多台灣優秀文化藝術類IP合作，搭建文化交流、青年交流平台，聯手將文化精品推向國際舞台。

該展在北京將持續到10月8日，後續則預計在5年內赴上海、南京、武漢、深圳、廈門、福州、重慶、香港、台北等城市巡展。