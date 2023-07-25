我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

黑白集／台人「全世界最不想生」 戳破政府謊言

黑白集
台灣人不想生，和「對未來不確定感」關係密切。(本報資料照片)
台灣人不想生，和「對未來不確定感」關係密切。(本報資料照片)

今年上半年台灣出生人數再創新低，僅6萬6000名新生兒報到；估計全年新生兒將跌破13萬人。美國更預測，台灣今年出生率將在全球227國中敬陪末座。少子化這個國安議題，問題越來越嚴重。

少子化問題全球皆然，並非始自蔡政府。但數字會說話：馬政府上台第一年，出生近20萬新生兒；他卸任那年，新生兒有20.8萬，不減反增。蔡總統還未卸任，新生兒即將跌破13萬，7年少了近8萬新生兒，實在驚悚。

去年新生兒人數驟降，政府說是「虎年」與「疫情」夾擊：但今年新生兒更少，等於打槍「夾擊說」。事實是，民眾就不想生、不敢生，而且是「全世界最不想生」。蔡總統誇稱「台灣經濟是20年來最好」；民眾卻用生育率，狠狠戳破政府謊言。

台灣人不想生，和「對未來不確定感」關係密切。經濟上，貧富差距越來越大，年輕人養活自己都很難，怎麼生小孩？安全上，兩岸情勢日趨緊張，戰端隨時可能開啟，年輕人怎敢生小孩？

除少子化，蔡政府口中的「國安問題」不少。兩岸、資安、認知作戰、詐騙，都是她強調的「國安問題」。但這些問題，蔡政府都沒有解決，反而越來越嚴重。如此說來，蔡政府也算「另類國安問題專家」，只不過不是解決問題，而是「製造問題專家」。(轉載自聯合報)

疫情 詐騙 資安

上一則

男吞11顆3號電池 醫執行11次胃鏡取物 他痛到喊不敢了

下一則

經歷半世紀 台最老百貨 遠百寶慶店熄燈改建

延伸閱讀

新聞評論／不漲電價歌舞昇平中 停電危機迫在眉睫

新聞評論／不漲電價歌舞昇平中 停電危機迫在眉睫
寶寶急著出生… 產婦林肯隧道口臨產 警察馳援接生

寶寶急著出生… 產婦林肯隧道口臨產 警察馳援接生
高層次超音波檢查 及早發現胎兒罹患心臟病

高層次超音波檢查 及早發現胎兒罹患心臟病
海外人才遠遠不夠 蔡政府還要擴大

海外人才遠遠不夠 蔡政府還要擴大

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高