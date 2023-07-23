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台中二接安全儀控系統故障 備用全開躲過限電

台灣新聞組／台中23日電
台中天然氣接收站廠區21日因故障作業中斷3小時，中油已進行全廠檢修，了解事故原因。(本報資料照片)
台中天然氣接收站廠區21日因故障作業中斷3小時，中油已進行全廠檢修，了解事故原因。(本報資料照片)

中油台中天然氣接收站（二接）廠區內安全儀控系統（弱電程式控制盤）前天故障，天然氣生產線作業中斷3小時，一度造成大潭電廠與民營海湖電廠共少掉340萬瓩電力，台電緊急動用可用水力機組救援，並將核電廠、火力電廠內的緊急備用氣渦輪機全開，躲過可能發生的限電危機。

經濟部長王美花昨表示，二接儀表板故障造成供氣中斷，台電與中油也啟動相關應變，當時備轉容量在10％以上，而大潭電廠逐漸降載，通宵電廠則改由高雄的永安來供氣，也立即針對水力、抽蓄水力，還有其他的機組來供應。中油已到台中廠區進行全廠檢修，了解事故原因，思考如何做更具韌性的調配。

王美花也說，台灣現在是南氣中送、中氣北送，希望三接能盡快完工，增加多元氣源、供氣韌性，台電與中油都會用最快速度解決問題。

中油表示，2接21日晚上8時10分，因廠區內安全儀控系統故障，經維修人員緊急搶修3小時後，於當晚8時58分開始逐步恢復生產作業，至晚間11時29分，全廠已恢復生產作業。

對於高雄永安天然氣接收站（一接）是否也會出現類似問題，中油發言人張瑞宗表示，正在進行二接的全面檢驗，在檢查完成發現相關弱點所在後，接下來也會去檢查一接，預防類似問題再發生。

中油坦言，過去天然氣接收站的安全儀控曾出現警示訊號，不會影響到運轉的問題，但像這次的電源供應器插槽異常的問題，還是第一次。

張瑞宗強調「複式系統」建立的重要性，亦即一旦其中的系統發生問題，另一套備援系統可馬上接力，不使運作中斷。

至於事故若發生在白天，停電是否難以倖免？台電表示，以目前的太陽能光電應該可以滿足，即使如果下雨，連帶用電負載也會下降，台電認為問題不大。台電表示，除調度應變，事故發生時夜尖峰已過，負載持續降低，供電系統維持穩定。

傳台電、中油、台糖、台水等4家國營事業，最多可領到4.4個月年終獎金，引發議論。王美花昨說，4.4個月年終是最高情況，不會每個人一樣，若在停電事故有責任者，將負起責任。

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