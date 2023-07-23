二接故障若在尖峰 還能正常供電？

經濟部長王美花強調三接的重要性。（本報資料照片）

台中天然氣 接收站（二接）21日晚間因廠區內安全儀控系統（SIS）故障，造成天然氣生產線作業因而暫時中斷，緊急搶修3小時後修復。台電也啟動相關應變，緊急調度供氣及水力發電，因此未發生停電情況，民眾也感覺不到供電危機，但民眾要問的是，看似SIS故障這種低級錯誤都能發生，怎不令人擔心？

幸運的是，SIS故障是發生在用電離峰時的夜晚，如果發生在天氣正熱的午間用電尖峰期，怎麼辦？台電還能透過緊急調度正常供電嗎？

台灣中油強調，此次並非天然氣管線出問題，而是台中接收站廠區內安全儀控系統發生故障，工作人員已展開檢修工作，後續排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣量能。中油話說得輕描淡寫，但SIS應是很基本的設備，為何會故障？日後要如何防止？中油迄今都沒有給出明確答案。

經濟部長王美花則是趁機趕快再強調三接的重要性，她表示，台灣現在是南氣中送、中氣北送，希望三接能儘快完工，增加多元氣源、供氣韌性。三接固然重要，可紓解南氣中送、中氣北送的壓力，但是三接不會馬上建好，在此之前，若二接再出問題怎麼辦？

回到根本的問題，仍是台灣能源配比太過偏重天然氣，只要天然氣的運送或是供應發電過程中有個風吹草動，就會影響發電，這是相關單位更該正視的問題。