首批國民法官6男4女出爐 第一起審殺夫案

新北地方法院國民法官庭。(本報資料照片)

國民法官制今年正式上路，新北地方法院昨天首度開選任程序庭，選出全台第一批10位國民法官，今天起開始審理季姓婦人家暴 殺人案，連續三天，周五全案一審宣判，將成為全國第一起國民法官審理、宣判案件。

季婦辯護律師葛彥麟認為，本案是首件由國民法官與職業法官共同審理的家暴殺人案，希望透過這個制度，能讓社會大眾更加重視這個議題。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡將他勒斃，犯後自首，供稱不堪長期受家暴才會殺夫。案件移審新北地方法院採國民法官制，院方5月11日先從8000多名備選國民法官複選名冊中選出150位寄信通知，昨天進入選任程序，57位收到通知備選國民法官前來參與。

選任程序採「先選後篩」，由57位人選中抽出廿人，再由職業法官剔除因家庭或職業等原因無法全程參與的備選人選，留下15人，檢辯兩造依法不具理由再剔除兩名後，剩13人，依抽籤號碼取前6人為正式國民法官、4人備位國民法官。

新北地院說，選任程序上，檢辯雙方有針對人選對法律了解、無罪推定原則看法、成長環境是否會有先入為主觀念等提問，因程序不公開，具體問題不能提供；最後結果為6名男性、4名女性，年齡介於20歲到70歲，職業別餐飲業二人，自由業、服務業、保健食品業、經銷代理業、裝修設計、電子業各一人，另有一人待業，一人退休 ，教育 程度高中、專科、學士、碩士均有。

資料顯示地區也影響民眾參與國民法官意願，新北地院所在的土城區有3人最多，板橋區兩人，新莊、中和、永和、樹林、蘆洲各一人。

本案法庭組合為審判長黃湘瑩、受命法官游涵歆、陪席法官梁世樺；新北地檢署派出檢察官張勝傑、郭智安、粘鑫蒞庭，季婦辯護人葛彥麟。