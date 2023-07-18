我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

首批國民法官6男4女出爐 第一起審殺夫案

記者柯毓庭／新北18日電
新北地方法院國民法官庭。(本報資料照片)
新北地方法院國民法官庭。(本報資料照片)

國民法官制今年正式上路，新北地方法院昨天首度開選任程序庭，選出全台第一批10位國民法官，今天起開始審理季姓婦人家暴殺人案，連續三天，周五全案一審宣判，將成為全國第一起國民法官審理、宣判案件。

季婦辯護律師葛彥麟認為，本案是首件由國民法官與職業法官共同審理的家暴殺人案，希望透過這個制度，能讓社會大眾更加重視這個議題。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡將他勒斃，犯後自首，供稱不堪長期受家暴才會殺夫。案件移審新北地方法院採國民法官制，院方5月11日先從8000多名備選國民法官複選名冊中選出150位寄信通知，昨天進入選任程序，57位收到通知備選國民法官前來參與。

選任程序採「先選後篩」，由57位人選中抽出廿人，再由職業法官剔除因家庭或職業等原因無法全程參與的備選人選，留下15人，檢辯兩造依法不具理由再剔除兩名後，剩13人，依抽籤號碼取前6人為正式國民法官、4人備位國民法官。

新北地院說，選任程序上，檢辯雙方有針對人選對法律了解、無罪推定原則看法、成長環境是否會有先入為主觀念等提問，因程序不公開，具體問題不能提供；最後結果為6名男性、4名女性，年齡介於20歲到70歲，職業別餐飲業二人，自由業、服務業、保健食品業、經銷代理業、裝修設計、電子業各一人，另有一人待業，一人退休教育程度高中、專科、學士、碩士均有。

資料顯示地區也影響民眾參與國民法官意願，新北地院所在的土城區有3人最多，板橋區兩人，新莊、中和、永和、樹林、蘆洲各一人。

本案法庭組合為審判長黃湘瑩、受命法官游涵歆、陪席法官梁世樺；新北地檢署派出檢察官張勝傑、郭智安、粘鑫蒞庭，季婦辯護人葛彥麟。

家暴 退休 教育

上一則

無薪假海嘯 襲向台灣自行車業

下一則

傅崐萁、鄭正鈐性騷案 藍：查無實證

延伸閱讀

初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選

初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
「芭比」釋肯尼版預告 萊恩葛斯林獲讚演出唯一人選

「芭比」釋肯尼版預告 萊恩葛斯林獲讚演出唯一人選
方濟各將晉升21位樞機主教 人選曝下一任教宗「可能性」

方濟各將晉升21位樞機主教 人選曝下一任教宗「可能性」

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截