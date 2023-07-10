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抹茶山建纜車 顧問公司傾向不建議開發

記者戴永華／宜蘭10日電
地方人士建議興建纜車從五峰旗拉上「抹茶山」，但經過顧問公司評估後認為，效益不高。(圖：羅東林管處資料照片)
地方人士建議興建纜車從五峰旗拉上「抹茶山」，但經過顧問公司評估後認為，效益不高。(圖：羅東林管處資料照片)

宜蘭縣五峰旗風景區假日遊客如織，前往海拔900公尺的火紅景點「抹茶山」，需步行將近6公里，地方人士建議興建纜車，帶動觀光發展，卻引發各界熱議。經縣政府委託顧問公司評估結果，認為不符合經濟效益，恐影響環境自然生態，傾向不建議開發。

礁溪鄉長張永德表示，礁溪鄉是一處擁有溫泉的觀光重鎮，基於帶動地方觀光發展，他贊成興建纜車，但如果開發效益不彰，也不可能會有生意人投資經營，希望縣府審慎評估，最後尊重縣府。

縣政府表示，會把顧問公司評估的結果與地方溝通，才會做成開不開發的最後決定。

礁溪鄉聖母山莊層層疊疊的翠綠山巒，經過網友報導被形容成「抹茶山」，近年相當火紅，但因距離平地5、6公里上山道路，若要前往朝聖，得需要些許體力，對上了年紀的人來說難以欣賞美景。上屆縣議會就有議員建議，在平地尋找地點與「抹茶山」之間興建纜車，讓更多人可以欣賞美景。

更有議員表示，有些遊客為了前往「抹茶山」，半路發生體力不支或心肌梗塞等意外，每年都有2、30件救護案，與其為了賞美景而造成救護資源的耗費，倒不如興建一條纜車，方便大家都有機會上去。

興建纜車的消息揭露後，正反意見都有，引發熱議。縣府也委託顧問公司規畫評估，因纜車兩端從五峰旗風景區出發前往「抹茶山」，整段路線須投注龐大經費，遊客數不足以支撐營運，且可能對環境生態造成破壞，加上五峰旗風景區附近有兩家五星級飯店，進出道路無法容納太多車輛，傾向不建議開發。

觀光 投資

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