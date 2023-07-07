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台募兵體位限制放寬 男身高152公分就可

記者洪哲政／台北7日電
因應國軍募兵需求，國防部放寬募兵體位限制，男女各152、150公分就合格。（本報資料照片）
因應國軍募兵需求，國防部放寬募兵體位限制，男女各152、150公分就合格。（本報資料照片）

國防部日昨預告「志願士兵選訓實施辦法第四條、第八條」修正草案，因應國軍募兵需求，志願士兵身高門檻男女各下降五公分，男女各152、150公分就合格，兩公尺男女「長人」也都能報考志願役士兵。

對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨天表示，國防部應說明調整原因，不該只是為增加志願役兵源，而是應該為了符合用兵實需調整較為務實。

國軍為募兵需求，原志願役士兵一般體位限制條件，男性身高須為158至195公分，女性則為155公分至185公分；修正後男性調整為152公分至200公分，女性則調整為150公分至200公分。

身體質量指數（BMI）上，原男性要求17至31，相對放寬調整為16.5至32，女性則維持17至26。

國防部解釋，身高調整是為符合用兵實需，參考美日等先進國家志願役軍人身高限制。男性BMI調整則是配合今年5月30日修正發布的「體位區分標準」。

國軍招募士願役士兵入營後，大批士官兵寧願賠錢也要申請提前退伍，去年達3756人，若加計被記過汰除310人，總人數高達4066人。而自請申請提前退伍原因，以生涯規畫、適應不良兩個因素為主，占78.4%％。

據了解，國軍主戰部隊編現比未達90％目標仍然嚴重，其中最嚴重的是陸軍，有戰甲砲車的部隊，七成以上都未達標；海軍主戰艦艇更九成以上未達標，陸戰隊、海鋒飛彈大隊、空軍防空暨飛彈指揮部，都有七成以上部隊未達標。

邱臣遠認為，少子化是志願役兵源不足的大背景，但除了薪資和休假外，關鍵因素是軍中管理、官僚文化問題，若不儘速改正，就算找到再多的人進去，沒多久就又申請退役了。

國防部

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